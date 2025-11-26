Канапе для фуршета: простой рецепт с тофу, который покорит гостей

Канапе для фуршета — это отличный способ удивить гостей легкой и аппетитной закуской. Предлагаем простой рецепт с тофу, который готовится быстро и подходит как для вегетарианцев, так и для всех любителей новых вкусов.

Возьмите тофу — 200 г, свежий огурец — 1 шт, помидоры черри — 6 шт., маслины без косточек — 10 шт., петрушку — 5 г, хлебцы или багет — 6 ломтиков, оливковое масло — 1 ст. л. Все нарежьте небольшими кусочками. На хлебец выложите тофу, огурец, помидор, закрепите шпажкой, украсьте маслиной и зеленью, сбрызните маслом. Канапе для фуршета готовы — просто, красиво и вкусно!

