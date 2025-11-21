Международный муниципальный форум стран БРИКС
Начинка для тарталеток с тофу: рецепт, который удивит гостей

Начинка для тарталеток с тофу Начинка для тарталеток с тофу Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете простой и полезный рецепт начинки для тарталеток? Предлагаем легкий вариант с тофу, который готовится быстро и точно понравится вам и вашим близким.

Ингредиенты: 150 г тофу, половина свежего огурца, половина сладкого перца, соль и перец на свой вкус, свежая зелень по желанию.

Тофу разомните вилкой или нарежьте мелкими кубиками. Овощи также нарежьте небольшими кубиками. Соедините ингредиенты в боуле, посолите, поперчите и всыпьте зелень, хорошенько перемешайте. Начинка для тарталеток готова — ароматная, нежная и подходит для любого случая.

Эта начинка для тарталеток с тофу обязательно порадует вас своим вкусом и полезностью. Попробуйте и удивите близких!

Ранее мы рассказали, как приготовить вкусные баклажаны с тофу.

