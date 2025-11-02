Беляш с тофу: быстрый способ сделать сытный веганский перекус

Беляш с тофу — альтернатива классическому мясному блюду, которая идеально подходит для вегетарианцев и тех, кто хочет попробовать что-то новое. Этот рецепт простой и быстрый, а угощение получается сочным и аппетитным.

Для теста используйте: 2 стакана муки, 200 мл воды, 0,5 ч. л. соли, 7 г дрожжей, растительное масло – 2 ст. л. Для начинки: 300 г тофу, 1 средняя головка лука, соль, перец по вкусу, зелень по желанию.

Сначала замесите тесто: смешайте муку, воду, дрожжи и соль, оставьте на 30 минут. Тем временем приготовьте начинку: разомните тофу, обжарьте с луком и специями. Сформируйте беляши, положив начинку внутрь, защипните края и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Беляш с тофу готов! Подавайте с соусом или свежей зеленью — это быстро и вкусно.

