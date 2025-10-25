Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 23:14

Секрет идеальной мясной начинки — немного воды и чеснок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эта начинка для пирожков с мясным фаршем — настоящая классика, которая никогда не подводит. Сочетание мягкого мяса, сладковатого лука и пикантного чеснока делает вкус насыщенным и домашним. Чтобы начинка получилась ароматной, берут 400 граммов мясного фарша (свинина, говядина или их смесь), две крупные луковицы, три зубчика чеснока, ложку растительного масла, соль, перец и немного воды для сочности.

На разогретом масле обжаривают мелко нарезанный лук до прозрачности, добавляют фарш и перемешивают, разбивая комочки. Обжаривают на среднем огне 7–10 минут, пока мясо не посветлеет. Затем добавляют измельченный чеснок, соль, перец и пару ложек воды — она поможет сохранить сочность при выпечке. Начинку остужают перед тем, как класть в тесто.

Готовая начинка с фаршем и луком для пирожков получается ароматной и нежной, без излишней жирности. Чеснок добавляет тонкий пикантный акцент, а карамелизированный лук придает сладость и глубину вкуса. Такая смесь идеально подходит для жареных и печеных пирожков, беляшей или пирогов.

Секрет идеальной начинки для пирожков с фаршем прост: немного терпения, хороший фарш и щедрая щепотка любви.

Ранее мы рассказали, как приготовить курицу в сливочно-грибном соусе.

Елизавета Семерина
Е. Семерина
