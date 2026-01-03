Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 09:00

Пирожки теперь не жарю в тонне масла: готовлю чуду с творогом и зеленым луком — простой рецепт в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти чуду получаются по-настоящему домашними: румяная корочка, нежное тесто и много ароматной начинки внутри. Готовлю их, когда хочется простой, сытной и уютной еды без лишних сложностей. Отлично подходят и к обеду, и к ужину, и просто к чаю.

Ингредиенты: для теста — мука 400–450 г, соль 1 ч. л., сахар 1 ч. л., сухие дрожжи 7 г, теплая вода сколько возьмет; для начинки — творог 5% 750 г, яйца 3 шт. + 1 для смазывания, зеленый лук 2 пучка, репчатый лук 1 средний, растительное масло 5–6 ст. л., соль и перец по вкусу; сливочное масло — для смазывания готового чуду.

Приготовление: из муки, соли, сахара, дрожжей и теплой воды замешивают мягкое, эластичное тесто, накрывают и убирают в теплое место примерно на 30 минут — этого хватает на два чуду. Репчатый лук мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до золотистости, затем дают ему немного остыть. В миске соединяют творог, яйца, мелко нарезанный зеленый лук, обжаренный лук, солят и перчат по вкусу, хорошо перемешивают. Тесто делят на два шарика, каждый раскатывают в тонкий круг, выкладывают начинку, собирают края к центру, формируя закрытое чуду, и слегка прижимают. Заготовки смазывают взбитым яйцом и отправляют в разогретую до 220 °C духовку, выпекают до румяной корочки. Готовое чуду сразу смазывают сливочным маслом с обеих сторон и дают немного отдохнуть.

Ранее мы делились утерянным рецептом мяса по-французски. Нужен литр молока — и никакого майонеза.

Проверено редакцией
Читайте также
Кекс «Рождественский»: рецепт для семейного чаепития — аромат корицы и орехов наполнит дом праздником
Общество
Кекс «Рождественский»: рецепт для семейного чаепития — аромат корицы и орехов наполнит дом праздником
Кефир, творог и сыр — тройка для самой вкусной лепешки. Она станет вашей любимой на завтрак
Общество
Кефир, творог и сыр — тройка для самой вкусной лепешки. Она станет вашей любимой на завтрак
Молочные коржики по ГОСТу — мой секрет нежной выпечки, как в советской столовой
Общество
Молочные коржики по ГОСТу — мой секрет нежной выпечки, как в советской столовой
Бабушка называла их «лапти»: потрясающе вкусные пирожки-лепешки с картошкой и сыром
Общество
Бабушка называла их «лапти»: потрясающе вкусные пирожки-лепешки с картошкой и сыром
Мандариновая шарлотка — это символ Нового года. Ее обожает вся семья, и готовится она просто
Общество
Мандариновая шарлотка — это символ Нового года. Ее обожает вся семья, и готовится она просто
пироги
творог
тесто
пирожки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы одни из главных целей ударов по Венесуэле
Президент Колумбии заявил, что США бомбят Каракас
Известный российский хоккеист установил необычный рекорд НХЛ
Волшебный напиток из клубники на самогоне — пошаговый рецепт
Житель Каракаса снял на видео первые удары ВВС США по городу
Украинцы начали угрожать экс-помощнице Байдена
Железнодорожное сообщение на Кубани восстановили после снегопадов
Спасательный круг для хозяйки: закуска «Пятиминутка» — если гости на пороге
Небо над Венесуэлой полностью закрыли после взрывов в столице
«Тяжело заканчиваются»: дети в РФ стали чаще болеть «взрослыми» недугами
Названа причина недоверия россиян к туристическим онлайн-сервисам
Появились кадры возможной десантной операции США в Венесуэле
Территория рядом с военной базой в Каракасе обесточена после взрывов
Элитных «Волков да Винчи» ВСУ «размазали» в Запорожье
Появились кадры мощных взрывов в столице Венесуэлы
Трамп поиздевался над губернатором Иллинойса
В Каракасе прогремели взрывы
Протесты в дружественной России стране переросли в беспорядки
Россиянам объяснили, могут ли уволить за сон на работе
Правительство России утвердило план индексации пенсий по старости
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.