Пирожки теперь не жарю в тонне масла: готовлю чуду с творогом и зеленым луком — простой рецепт в духовке

Эти чуду получаются по-настоящему домашними: румяная корочка, нежное тесто и много ароматной начинки внутри. Готовлю их, когда хочется простой, сытной и уютной еды без лишних сложностей. Отлично подходят и к обеду, и к ужину, и просто к чаю.

Ингредиенты: для теста — мука 400–450 г, соль 1 ч. л., сахар 1 ч. л., сухие дрожжи 7 г, теплая вода сколько возьмет; для начинки — творог 5% 750 г, яйца 3 шт. + 1 для смазывания, зеленый лук 2 пучка, репчатый лук 1 средний, растительное масло 5–6 ст. л., соль и перец по вкусу; сливочное масло — для смазывания готового чуду.

Приготовление: из муки, соли, сахара, дрожжей и теплой воды замешивают мягкое, эластичное тесто, накрывают и убирают в теплое место примерно на 30 минут — этого хватает на два чуду. Репчатый лук мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до золотистости, затем дают ему немного остыть. В миске соединяют творог, яйца, мелко нарезанный зеленый лук, обжаренный лук, солят и перчат по вкусу, хорошо перемешивают. Тесто делят на два шарика, каждый раскатывают в тонкий круг, выкладывают начинку, собирают края к центру, формируя закрытое чуду, и слегка прижимают. Заготовки смазывают взбитым яйцом и отправляют в разогретую до 220 °C духовку, выпекают до румяной корочки. Готовое чуду сразу смазывают сливочным маслом с обеих сторон и дают немного отдохнуть.

