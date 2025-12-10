ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 09:00

Утерянный рецепт мяса по-французски: нужен литр молока и никакого майонеза — именно такой рецепт превращает блюдо в праздничное

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Утерянный рецепт мяса по-французски: нужен литр молока — именно такой рецепт превращает блюдо в праздничное. Свинина по-французски «Симфония вкуса» под роскошным соусом бешамель. Это блюдо объединяет всё, что мы так любим: сочную свинину, грибы, помидоры и сырную корочку. Но вместо привычного майонеза его объединяет изысканный домашний соус бешамель, который создаёт нежнейшую сливочную текстуру.

Для приготовления вам понадобится: 900 г свиной вырезки или шеи, 300 г свежих шампиньонов, 3 крупных помидора, 100–200 г твёрдого сыра (например, «Гауда» или «Эдам»), 1 большая луковица, 1 литр молока, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. муки с горкой, соль, чёрный перец, щепотка мускатного ореха и свежая зелень для подачи.

Сначала приготовьте соус бешамель. В сотейнике растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку и щепотку мускатного ореха, интенсивно помешивая венчиком, и обжаривайте 1–2 минуты до лёгкого орехового аромата. Тонкой струйкой влейте молоко комнатной температуры, непрерывно взбивая, чтобы не образовывались комочки. Доведите соус до густоты сметаны, снимите с огня, посолите и поперчите по вкусу.

Подготовьте ингредиенты: свинину нарежьте поперёк волокон на ломтики толщиной 1,5 см, помидоры — дольками, шампиньоны — пластинками, лук — тонкими полукольцами. Сыр натрите на крупной тёрке. В форму для запекания выкладывайте слои в следующей последовательности: на дно — дольки помидоров, сверху бешамель. Затем — слой грибов, который также полейте соусом. Следом равномерно распределите лук, а сверху уложите ломтики свинины. Полейте всё оставшимся соусом бешамель, полностью покрывая мясо. Слои вы можете расположить по вашему вкусу.

Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу, обильно посыпьте блюдо тёртым сыром и запекайте ещё 15–20 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью, с отварным картофелем или хрустящим багетом.

Ранее мы делились рецептом горячего на Новый год за 15 минут. Шикарный рулет в беконной шубке — всего 3 ингредиента.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежный салат с морским коктейлем, который спасает хозяйку в аврале: простой рецепт с изюминкой, удивляющей гостей
Общество
Нежный салат с морским коктейлем, который спасает хозяйку в аврале: простой рецепт с изюминкой, удивляющей гостей
Готовлю в январе, когда тяжелые салаты надоели: винегрет по-новому — 1 ингредиент, и он стал еще вкуснее
Общество
Готовлю в январе, когда тяжелые салаты надоели: винегрет по-новому — 1 ингредиент, и он стал еще вкуснее
Салат хе вместо карпаччо: тонкая говядина в остром маринаде по-корейски — король любого застолья в нашем доме
Общество
Салат хе вместо карпаччо: тонкая говядина в остром маринаде по-корейски — король любого застолья в нашем доме
Рулет из свинины к новогоднему столу — очень вкусен горячим, а потом холодным в нарезку и на бутерброды
Общество
Рулет из свинины к новогоднему столу — очень вкусен горячим, а потом холодным в нарезку и на бутерброды
Салат «Русский» со свининой и маринованным луком: вкусное сочетание понравится и мужчинам, и женщинам — сохраните на Новый год
Общество
Салат «Русский» со свининой и маринованным луком: вкусное сочетание понравится и мужчинам, и женщинам — сохраните на Новый год
свинина
простой рецепт
Новый год
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это риск»: экс-министр назвал главную угрозу для экономики России
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическая осень
В Госдуме сделали одно предложение по похоронным пособиям
«Заинтересованность»: МИД России о сотрудничестве с США в Арктике
Фигуранты дела Долиной объяснили, как оказались должны миллионы рублей
Федора Бондарчука заметили в компании бывшей жены
«Повод задуматься»: популярный у детей блогер высказался о запрете Roblox
Стало известно об атаке четвертого беспилотника на Москву
«Дали белого порошка»: Зеленского жестко высмеяли после поездки в Лондон
Бывший российский чиновник лишился имущества на 300 млн рублей
Фортепиано придавило 11-летнего школьника на перемене
У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS нашли защитный луч
Мошенники придумали новый способ обмана под видом архивов с фотографиями
Таиланд начал масштабную операцию из-за конфликта с Камбоджей
Женщина без сознания в машине скорой помощи стала жертвой врача-маньяка
Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде
Собянин сообщил о повторной атаке БПЛА на Москву
Солдаты ВСУ решили переодеться «в розовое»
ВСУ попытались атаковать Москву
Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.