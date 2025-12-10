Утерянный рецепт мяса по-французски: нужен литр молока и никакого майонеза — именно такой рецепт превращает блюдо в праздничное

Утерянный рецепт мяса по-французски: нужен литр молока — именно такой рецепт превращает блюдо в праздничное. Свинина по-французски «Симфония вкуса» под роскошным соусом бешамель. Это блюдо объединяет всё, что мы так любим: сочную свинину, грибы, помидоры и сырную корочку. Но вместо привычного майонеза его объединяет изысканный домашний соус бешамель, который создаёт нежнейшую сливочную текстуру.

Для приготовления вам понадобится: 900 г свиной вырезки или шеи, 300 г свежих шампиньонов, 3 крупных помидора, 100–200 г твёрдого сыра (например, «Гауда» или «Эдам»), 1 большая луковица, 1 литр молока, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. муки с горкой, соль, чёрный перец, щепотка мускатного ореха и свежая зелень для подачи.

Сначала приготовьте соус бешамель. В сотейнике растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку и щепотку мускатного ореха, интенсивно помешивая венчиком, и обжаривайте 1–2 минуты до лёгкого орехового аромата. Тонкой струйкой влейте молоко комнатной температуры, непрерывно взбивая, чтобы не образовывались комочки. Доведите соус до густоты сметаны, снимите с огня, посолите и поперчите по вкусу.

Подготовьте ингредиенты: свинину нарежьте поперёк волокон на ломтики толщиной 1,5 см, помидоры — дольками, шампиньоны — пластинками, лук — тонкими полукольцами. Сыр натрите на крупной тёрке. В форму для запекания выкладывайте слои в следующей последовательности: на дно — дольки помидоров, сверху бешамель. Затем — слой грибов, который также полейте соусом. Следом равномерно распределите лук, а сверху уложите ломтики свинины. Полейте всё оставшимся соусом бешамель, полностью покрывая мясо. Слои вы можете расположить по вашему вкусу.

Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу, обильно посыпьте блюдо тёртым сыром и запекайте ещё 15–20 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью, с отварным картофелем или хрустящим багетом.

