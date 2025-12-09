Готовим горячее на Новый год за 15 минут: шикарный рулет в беконной шубке — всего 3 ингредиента

Шикарный рулет в беконной шубке — всего 3 ингредиента. Этот рулет выглядит так, будто вы готовили его полдня, но на самом деле все занимает около 15 минут активного времени. Для новогоднего стола — идеальное спасение: эффектно, сочно, ароматно и всегда получается.

Возьмите 1 крупную куриную грудку, нарежьте и тщательно отбейте ее в тонкие пласты, чтобы они стали гибкими и мягкими. На стол выложите 10–12 полосок бекона внахлест так, чтобы получился единый «коврик». Сверху положите тонко отбитую грудку, посолите, добавьте черный перец, паприку и щепотку сухого чеснока. На курицу распределите 70–100 г тертого твердого сыра и добавьте внутрь еще 2–3 полоски бекона для сочности. Аккуратно сверните все в плотный рулет, помогая себе пергаментом, чтобы бекон плотно облегал поверхность.

Рулет перенесите на противень, запекайте при 190 °C около 30–35 минут до румяной корочки, а затем дайте ему немного остыть, чтобы соки стабилизировались. Получается невероятно сочное мясо, хрустящая беконная корочка и тянущийся сыр внутри — простой, быстрый и роскошный новогодний рулет, который точно произведет впечатление.

