ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 19:20

Готовим горячее на Новый год за 15 минут: шикарный рулет в беконной шубке — всего 3 ингредиента

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Шикарный рулет в беконной шубке — всего 3 ингредиента. Этот рулет выглядит так, будто вы готовили его полдня, но на самом деле все занимает около 15 минут активного времени. Для новогоднего стола — идеальное спасение: эффектно, сочно, ароматно и всегда получается.

Возьмите 1 крупную куриную грудку, нарежьте и тщательно отбейте ее в тонкие пласты, чтобы они стали гибкими и мягкими. На стол выложите 10–12 полосок бекона внахлест так, чтобы получился единый «коврик». Сверху положите тонко отбитую грудку, посолите, добавьте черный перец, паприку и щепотку сухого чеснока. На курицу распределите 70–100 г тертого твердого сыра и добавьте внутрь еще 2–3 полоски бекона для сочности. Аккуратно сверните все в плотный рулет, помогая себе пергаментом, чтобы бекон плотно облегал поверхность.

Рулет перенесите на противень, запекайте при 190 °C около 30–35 минут до румяной корочки, а затем дайте ему немного остыть, чтобы соки стабилизировались. Получается невероятно сочное мясо, хрустящая беконная корочка и тянущийся сыр внутри — простой, быстрый и роскошный новогодний рулет, который точно произведет впечатление.

Ранее мы делились, как встретить Новый год — 2026 в русском стиле. 4 блюда нашей родной кухни с фишками — теплое и щедрое меню для встречи Огненной Лошади.

Проверено редакцией
Читайте также
Шедевральный капустный салат с чипсами: нежный, хрустящий и готовится за 10 минут
Общество
Шедевральный капустный салат с чипсами: нежный, хрустящий и готовится за 10 минут
Десерта на Новый год хочется, а времени нет: готовим мгновенные пирожные в стаканчиках из 3 ингредиентов
Общество
Десерта на Новый год хочется, а времени нет: готовим мгновенные пирожные в стаканчиках из 3 ингредиентов
Теплый салат-находка с картошкой и грибами: эта вкуснятина заменит и основное блюдо, и гарнир. Всего 4 ингредиента
Общество
Теплый салат-находка с картошкой и грибами: эта вкуснятина заменит и основное блюдо, и гарнир. Всего 4 ингредиента
Этот рецепт переоткрыл для меня картошку — готовлю в итальянском стиле с ароматной беконной шубкой
Общество
Этот рецепт переоткрыл для меня картошку — готовлю в итальянском стиле с ароматной беконной шубкой
В новогоднюю ночь на столе обязателен салат «Звездочет»: такой уютный, простой и вкусный
Общество
В новогоднюю ночь на столе обязателен салат «Звездочет»: такой уютный, простой и вкусный
Новый год
бекон
курица
горячее
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка у элитного дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Боец ВСУ пожаловался на горы трупов
Сийярто разоблачил сомнительные схемы поддержки Украины Евросоюзом
Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции
Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны
Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты
Глава МИД Венгрии объяснил молчание ЕС о коррупции на Украине
Ди Каприо признан артистом года
Стало известно, как участникам СВО бесплатно получить бионический протез
Бунты под Киевом, атака на Чебоксары, «спецоперация» Долиной: что дальше
Путин раскрыл, как жители городов в зоне СВО встречают бойцов ВС России
Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед
Небензя объяснил, почему цели СВО присущи любому миролюбивому государству
Гражданку Узбекистана осудили за финансирование терроризма в Сирии
Серебро преодолело исторический ценовой рубеж на бирже
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.