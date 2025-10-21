Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:01

Вкусными котлеты бывают не только мясные — готовим из капусты: вкуснота за копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусными котлеты бывают не только мясные! Попробуйте приготовить невероятно нежные и сочные котлеты из капусты. Они лучше мясных тем, что легче усваиваются, содержат клетчатку и витамины, не перегружают пищеварение и подходят даже для вегетарианского питания.

Вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 яйцо, 3 ст. л. манной крупы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец и панировочные сухари. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и обомните руками до выделения сока, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, яйцо и манку, тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут для набухания манки. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки под крышкой.

Вкус получается удивительно нежным: капуста приобретает сливочную текстуру, а манка придает сочность, создавая гармоничный дуэт с пикантными нотками чеснока и лука. А главное, готовятся котлеты из простых и доступных ингредиентов. Вкуснота за копейки!

Ранее стало известно, как приготовить драники из риса и кабачка: пышные биточки, которые не расползаются по сковороде.

рецепты
котлеты
капуста
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
