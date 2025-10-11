Драники из риса и кабачка: пышные биточки, которые не расползаются по сковороде

Драники из риса и кабачка — это легкая и сытная версия классического блюда. Они хороши тем, что рис впитывает лишнюю влагу, благодаря чему у вас получатся сочные и пышные биточки, которые не расползаются по сковороде.

Рецепт: натрите 500 г кабачков без кожуры и семян, отожмите сок, добавьте 150 г отварного риса, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец. Сформируйте оладьи и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.

Вкус получается нежным и сбалансированным: хрустящая корочка контрастирует с мягкой серединкой, где чувствуются легкая сладость кабачков и нейтральность риса. Подавайте со сметаной или чесночным соусом — это блюдо станет отличным завтраком или гарниром к мясу!

