Сырники больше не делаю. Нашла рецепт из Варшавы: картофельные пляцки с сыром, запеченные до хруста

Эти сырно-картофельные пляцки покорят вас своей золотистой корочкой и насыщенным вкусом. Готовятся без лишнего масла — полезно и невероятно аппетитно! Секрет этого блюда — в сочетании хрустящей, идеально пропеченной корочки, которую создает сыр, и нежной, тающей текстуры внутри. Благодаря запеканию в духовке с минимальным количеством масла пляцки получаются легкими, но при этом сохраняют всю сочность и насыщенный вкус. Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 150 г твердого сыра (грюйер или чеддер), 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, небольшая луковица, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, щепотка мускатного ореха, 2 ст. ложки оливкового масла. Картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок через марлю. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс. В большой миске соедините картофель, лук, сыр, яйцо, муку и чеснок. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом, тщательно перемешайте. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Столовой ложкой выложите массу, формируя небольшие драники. Сверху слегка сбрызните оливковым маслом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут, затем аккуратно переверните и запекайте еще 10 минут до полной золотистости. Подавайте горячими с соусом на основе сметаны или йогурта с зеленью. Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.