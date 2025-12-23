Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 10:28

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт из Варшавы: картофельные пляцки с сыром, запеченные до хруста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти сырно-картофельные пляцки покорят вас своей золотистой корочкой и насыщенным вкусом. Готовятся без лишнего масла — полезно и невероятно аппетитно! Секрет этого блюда — в сочетании хрустящей, идеально пропеченной корочки, которую создает сыр, и нежной, тающей текстуры внутри. Благодаря запеканию в духовке с минимальным количеством масла пляцки получаются легкими, но при этом сохраняют всю сочность и насыщенный вкус. Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 150 г твердого сыра (грюйер или чеддер), 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, небольшая луковица, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, щепотка мускатного ореха, 2 ст. ложки оливкового масла. Картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок через марлю. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс. В большой миске соедините картофель, лук, сыр, яйцо, муку и чеснок. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом, тщательно перемешайте. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Столовой ложкой выложите массу, формируя небольшие драники. Сверху слегка сбрызните оливковым маслом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут, затем аккуратно переверните и запекайте еще 10 минут до полной золотистости. Подавайте горячими с соусом на основе сметаны или йогурта с зеленью. Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
рецепты
картофель
драники
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный комик-иноагент добрался до Верховного суда
Священник умер на 105 минут и вернулся к жизни после «встречи» с Иисусом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 декабря: где сбои в РФ
«На благо страны»: Костеневич выступила с неожиданным предложением
Стало известно, откуда ВСУ могли запустить БПЛА на Буденновск
Эколог развеял миф о риске притащить домой клещей вместе с живой елкой
Трамп дал президенту Колумбии совет по кокаиновым фабрикам
В Британии «отменяют» главную рождественскую песню из-за расистских мотивов
Погода в Москве во вторник, 23 декабря: январский мороз пришел ненадолго?
Как окна помогают экономить: семь реальных примеров из разных типов жилья
Поездка рыбаков на машине по льду закончилась трагедией
Раскрыто, в каких городах России не будет фейерверков в Новый год
«Русский Левша» создал самую крошечную фигурку Деда Мороза в мире
Простота как новая роскошь: почему минимализм обгоняет тренды
Тысячи украинских бойцов сбежали с поля боя
Разрисованный нацисткими символами школьник пришел на урок с ножом
RT представил сатирическую песню в честь Рождества в Европе
Минобороны России предложили дать новые полномочия
Психолог рассказала, кому опасно подводить итоги года
Стало известно, как изменилась стоимость билетов на концерты Долиной
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.