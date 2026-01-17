Атака США на Венесуэлу
От «Праги» давно отказалась. Собираю торт «Красный бархат» с кремом из творожного сыра — влажный, яркий и безумно нежный

От «Праги» давно отказалась. Собираю торт «Красный бархат» с кремом из творожного сыра — влажный, яркий и безумно нежный. Это гениально просто и невероятно эффектно: праздничный десерт, который покоряет с первого взгляда и станет звездой любого стола.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный, влажный, бархатистый на вкус бисквит ярко-красного цвета с тонкой кислинкой и невероятно воздушный, слегка пикантный крем на основе творожного сыра, который идеально балансирует сладость.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 4 яйца, 300 г сахара, 300 г муки, 250 мл кефира, 150 мл рафинированного масла, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. уксуса, 1–2 ч. л. красного пищевого красителя (гелевого), щепотка соли. Для крема: 600 г творожного сыра (типа филадельфия), 300 г сливочного масла, 250 г сахарной пудры, ванильный экстракт. Яйца взбейте с сахаром до пышности. Добавьте кефир, масло, краситель. Просеянную муку смешайте с какао и солью, введите в жидкую смесь. Погасите соду уксусом и добавьте в тесто. Разделите тесто по двум формам и выпекайте при 180 °C 30–35 минут. Остудите и разрежьте каждый корж пополам. Для крема взбейте мягкое масло с сахарной пудрой, добавьте сыр и ваниль, взбивайте до гладкости. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Дайте ему пропитаться в холодильнике не менее 8 часов. Украсьте крошкой из обрезков коржей или белым шоколадом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

