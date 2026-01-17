Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 19:46

Картофельная запеканка «Как у бабушки» с мясным рагу. Сытный и вкусный рецепт хоть на обед, хоть на ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта запеканка — воплощение домашнего уюта и щедрости, рецепт, проверенный временем и поколениями. Она сочетает в себе два простых, но безупречных слоя: нежнейшее картофельное пюре и ароматное, насыщенное мясное рагу. Блюдо получается невероятно сытным, согревающим и по-настоящему семейным. Его можно смело подать на обед как основное блюдо или на ужин, дополнив свежими овощами. Это вкус, который хранит тепло бабушкиных рук и собирает всех за одним столом.

Для блюда вам потребуется: 1 кг картофеля, 500 г говяжьей лопатки, 2 луковицы, 2 моркови, 100 мл молока, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите до готовности, разомните в пюре с молоком и сливочным маслом. Мясо нарежьте кубиками и обжарьте до корочки. Добавьте нарезанные лук и морковь, пассеруйте 5 минут. Влейте стакан воды, добавьте томатную пасту, посолите и поперчите. Тушите под крышкой на медленном огне около часа, пока мясо не станет мягким. В огнеупорную форму выложите половину пюре, разровняйте. Распределите сверху остывшее рагу и накройте оставшимся пюре. Посыпьте тертым сыром (по желанию) и запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте горячей со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

