16 января 2026 в 10:35

Беру 2 картошки и горстку муки — жарю ажурные сеточки. Хрустящие, с дырочками — идеальны с чесночным соусом

Беру 2 картошки и горстку муки и жарю ажурные сеточки. Это гениально простое и невероятно эффектное блюдо, которое удивит всех своей формой и станет идеальной хрустящей закуской.

Получаются обалденные хрустящие «кружева» с пузырьками и дырочками, нежные внутри и очень ароматные. Их ажурная текстура идеально впитывает соус, делая каждый кусочек сочным и пикантным. С чесночным соусом — это пальчики оближешь!

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные картофелины, 2 ст. л. картофельного крахмала (или кукурузного), 1 щепотка соли, растительное масло для фритюра. Для чесночного соуса: 150 г сметаны, 2 зубчика чеснока, соль и укроп по вкусу.
Картофель очистите и натрите на самой мелкой тёрке или измельчите в блендере до состояния жидкого пюре. Полученную массу тщательно отожмите через марлю, чтобы удалить лишний крахмалистый сок. В сухую картофельную массу добавьте крахмал и соль, хорошо перемешайте. Тесто должно быть густым и липким. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло для фритюра. Картофельную массу выкладывайте небольшими порциями в силиконовую форму для маффинов или прямо шумовкой, формируя «гнёзда». Обжаривайте порции в кипящем масле до золотистого цвета и появления характерных дырочек, около 2–3 минут с каждой стороны. Готовые сеточки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Для соуса смешайте сметану с пропущенным через пресс чесноком, солью и рубленым укропом. Подавайте сеточки горячими, с соусом для макания.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

