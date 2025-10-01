Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 23:28

Кубанские сырники с чесноком: простой рецепт вкуснятины для завтраков и сытной закуски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кубанские сырники с чесноком — это пикантная версия классического блюда, которая готовится по простому рецепту и идеально подходит для завтраков или в качестве сытной закуски.

Вкус сырников получается насыщенным и гармоничным: нежная творожная основа сочетается с солоноватыми нотками сыра, чеснок добавляет пикантности и аромата, а хрустящая золотистая корочка завершает композицию.

Для приготовления смешайте 400 г творога, 100 г тертого твердого сыра, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Замесите упругое тесто, сформируйте круглые лепешки толщиной 1,5–2 см. Обжарьте на смеси растительного и сливочного масел на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки под крышкой.

Эти сырники хороши как горячими, так и холодными — их можно подавать со сметаной, зеленью или острым соусом. Они отлично хранятся в холодильнике и могут быть приготовлены заранее — просто разогрейте их в духовке или на сковороде перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить картофельную лепешку с сыром: завтрак за 15 минут, который съедят даже дети.

