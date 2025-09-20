«Интервидение-2025»
Картофельная лепешка с сыром: завтрак за 15 минут, который съедят даже дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная лепешка с сыром на сковороде — это суперзавтрак за 15 минут, который съедят даже дети. Его преимущества: быстрота приготовления, питательность за счет сочетания углеводов и белка, и бюджетность ингредиентов.

Рецепт: натрите на мелкой терке 2 крупные картофелины, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 100 г тертого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешайте, выложите массу на разогретую сковороду с маслом, разровняйте и жарьте под крышкой 7–8 минут с каждой стороны до румяности.

Подавайте горячей со сметаной — это блюдо зарядит энергией на весь день. Вкус лепешки — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная картофельно-сырная начинка внутри, с ароматом зелени.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог из яиц, стакан муки и сахара.

лепешки
завтраки
рецепты
картошка
