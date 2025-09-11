Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 06:33

Для этого яблочного пирога нужны только яйца, стакан муки и сахара: вкуснятина за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для этого яблочного пирога, не считая фруктов, нужны только яйца, стакан муки и сахара. И уже через 30 минут у вас будет обалденная вкуснятина с сочной начинкой и сахарной корочкой.

Для приготовления смешайте 1 стакан муки, 1 стакан сахара и 2 яйца — это будет тесто. Добавьте щепотку соды, погашенной уксусом. 2-3 яблока нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, выложите тесто, сверху разложите яблоки веером. Посыпьте корицей и сахаром. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Пирог настолько прост, что его сможет приготовить даже ребенок, но при этом он невероятно вкусный — сочный, ароматный и с хрустящей корочкой. Подавайте его теплым с шариком мороженого или просто так к чаю.

Ранее стало известно, как приготовить тонкие сырные блинчики за 15 минут без сложных ингредиентов.

