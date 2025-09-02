День знаний — 2025
Готовим за 15 минут без сложных ингредиентов: сырные блинчики на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятно ароматные сырные блинчики с зеленью — это идеальный завтрак или перекус, который покорит вас с первой пробы. Готовим за 15 минут без сложных ингредиентов. Это тот случай, когда простое становится шедевром!

Их вкус — гармония хрустящей золотистой корочки снаружи и нежной сырной текстуры внутри, где сливочные нотки сыра идеально сочетаются со свежестью укропа и петрушки, а легкая острота чеснока добавляет пикантности.

Для приготовления взбейте 2 яйца со 150 мл кефира, добавьте 100 г тертого сыра (лучше твердых сортов), пучок измельченной зелени, 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс, соль и перец по вкусу. Всыпьте 5 ст. л. муки и тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной корочки.

Подавайте блинчики горячими со сметаной или свежими овощами — они хороши как самостоятельное блюдо, так и в качестве оригинальной закуски.

