Творожно-яичные маффины: этот завтрак дети съедят первыми — проверено

Творожно-яичные маффины — идеальная альтернатива сырникам и омлету, сочетающая нежность творога с воздушной текстурой. Их вкус — сливочный, с легкой сладостью и золотистой хрустящей корочкой.

Для 6 порций смешайте 200 г творога, 3 яйца, 2 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли. Взбейте блендером до гладкости. Разлейте по формочкам (силиконовым или смазанным маслом), заполняя на 2/3. Выпекайте 20 мин. при 180 °C.

Готовые маффины легко вынимаются, сохраняя форму, — они хороши горячими и холодными. Их оценят все домочадцы, а дети съедят этот завтрак первыми — проверено. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро что-то приготовить, ведь от вас требуется только замесить яично-творожную массу.

