Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 22:28

Творожно-яичные маффины: этот завтрак дети съедят первыми — проверено

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-яичные маффины — идеальная альтернатива сырникам и омлету, сочетающая нежность творога с воздушной текстурой. Их вкус — сливочный, с легкой сладостью и золотистой хрустящей корочкой.

Для 6 порций смешайте 200 г творога, 3 яйца, 2 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли. Взбейте блендером до гладкости. Разлейте по формочкам (силиконовым или смазанным маслом), заполняя на 2/3. Выпекайте 20 мин. при 180 °C.

Готовые маффины легко вынимаются, сохраняя форму, — они хороши горячими и холодными. Их оценят все домочадцы, а дети съедят этот завтрак первыми — проверено. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро что-то приготовить, ведь от вас требуется только замесить яично-творожную массу.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковую лепешку на замену оладьям: с ней не нужно стоять у плиты.

завтраки
рецепты
творог
маффины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пословицей ответил на слова благодарности атомщиков
Министр обороны США уволил «главного разведчика» из-за утраты доверия
Путин заявил о приверженности России урегулированию ситуации на Украине
Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Трамп назвал дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Голод, нищета, смерти: зачем потомки жертв холокоста убивают арабов в Газе
Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?
Путин посетил выставку о развитии научных центров в закрытых городах
Мишустин исключил форум «Армия» из списка военных выставок в 2025 году
Путин оценил вклад атомщиков в суверенитет России
«Отправлена на убой»: раскрыта новая деталь ликвидации спецназа ВСУ
Трамп похвастался общим фото с Путиным на Аляске
Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за санкций против Израиля
Лукашенко объяснил, от кого на самом деле зависит Европа
Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС ВСУ вместе с капитаном
«Сделают выводы»: визит Путина в закрытый город назвали сигналом Западу
В Ивановской области чиновника заподозрили во взятке в 17 млн рублей
Названа главная причина потерь среди лучших подразделений ВСУ
Кадыров сообщил о начале важной инициативы по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.