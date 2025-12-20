Новый год-2026
20 декабря 2025 в 20:19

Сырный деликатес вместо скучных блинов — это блюдо стало семейным топом к завтраку: готовлю за 20 минут тягучую вкусноту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тесто для этих блинов готовится буквально за 5 минут, а процесс жарки не отличается от обычных блинчиков. Но результат впечатляет — скромные ингредиенты превращаются в изысканное блюдо.

В миске смешиваю 250 мл молока, 3 яйца, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Постепенно ввожу 1 стакан муки, тщательно перемешивая до получения однородного теста без комочков.

100 г твердого сыра натираю на средней терке и добавляю в тесто вместе с 30 мл подсолнечного масла. Еще раз хорошо перемешиваю. Выпекаю блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подаю горячими, чтобы сыр внутри оставался тягучим.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

