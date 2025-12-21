Сибирская классика к праздничному столу — готовлю чафан с говядиной: этот салат не разочарует

Сибирская классика к праздничному столу — готовлю чафан с говядиной: этот салат не разочарует

Ищете салат посвежее и полезнее оливье? Чафан — отличный вариант! Здесь нет консервированных продуктов, только отварное мясо и свежие овощи, что делает блюдо более легким, но при этом не менее сытным.

300 г говядины отвариваю до готовности и нарезаю тонкой соломкой. 2 картофелины отвариваю в мундире, очищаю и нарезаю соломкой. 300 г свеклы и 300 г моркови отвариваю или запекаю до мягкости, очищаю и нарезаю соломкой.

300 г белокочанной капусты шинкую, 1 огурец и 1 луковицу нарезаю тонкой соломкой. Все ингредиенты смешиваю в большой салатнице. Заправляю майонезом по вкусу, солю при необходимости и даю салату настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.