Готовлю домашнюю буженину из свиной шеи — сочное мясо с хрустящей корочкой: самое то к Новому году

Буженина, приготовленная по этому рецепту, достойна центрального места на любом праздничном столе. Она выглядит эффектно, нарезается тонкими прозрачными ломтиками и исчезает с тарелок гостей с невероятной скоростью.

1,5 кг свиной шеи натираю смесью из 1 ст. л. крупной соли, 1 ч. л. копченой паприки, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. хлопьев острого перца, 1 ч. л. горчицы и 2 ст. л. оливкового масла. Плотно заворачиваю в пищевую пленку и мариную в холодильнике 12–24 часа.

Достаю мясо из холодильника за час до готовки. Запекаю в разогретой до 200°C духовке 30 минут без крышки. Затем уменьшаю температуру до 180°C, накрываю мясо листом пергамента и запекаю еще 45 минут. Даю буженине остыть в выключенной духовке, затем нарезаю тонкими ломтиками и подаю с черным хлебом и горчицей.

