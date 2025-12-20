Новый год без лишних калорий: легкий салат с йогуртовой заправкой

Если вы составляете низкоуглеводное меню на Новый год, попробуйте сделать необычный грибной салат с курицей, орехами и вялеными томатами. Это блюдо легкое, но с глубоким вкусом и праздничным ароматом. Вместо привычного майонеза используйте соус на основе йогурта и дижонской горчицы.

Для приготовления понадобится: 200 г куриного филе, 150 г шампиньонов, 2 вареных яйца, 40 г вяленых томатов, 50 г грецких орехов, 2 ст. л. густого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, несколько капель лимонного свежего сока, соль и черный перчик по вкусу. Куриную грудку сварите и накрошите небольшими кубиками, грибы обжарьте до легкой золотистой корочки, орехи подсушите на сухой сковороде. Соедините все ингредиенты, добавьте нарезанные вяленые томаты и заправьте йогуртовым соусом.

Такой салат идеально впишется в низкоуглеводное меню на Новый год, сохранит праздничный вкус и легкость. Подавайте его в мини-бокалах — это красиво, удобно и полезно для фигуры.

