Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 18:31

Новый год без лишних калорий: легкий салат с йогуртовой заправкой

Низкоуглеводное меню на Новый год — приготовьте грибной салат с секретом Низкоуглеводное меню на Новый год — приготовьте грибной салат с секретом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы составляете низкоуглеводное меню на Новый год, попробуйте сделать необычный грибной салат с курицей, орехами и вялеными томатами. Это блюдо легкое, но с глубоким вкусом и праздничным ароматом. Вместо привычного майонеза используйте соус на основе йогурта и дижонской горчицы.

Для приготовления понадобится: 200 г куриного филе, 150 г шампиньонов, 2 вареных яйца, 40 г вяленых томатов, 50 г грецких орехов, 2 ст. л. густого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, несколько капель лимонного свежего сока, соль и черный перчик по вкусу. Куриную грудку сварите и накрошите небольшими кубиками, грибы обжарьте до легкой золотистой корочки, орехи подсушите на сухой сковороде. Соедините все ингредиенты, добавьте нарезанные вяленые томаты и заправьте йогуртовым соусом.

Такой салат идеально впишется в низкоуглеводное меню на Новый год, сохранит праздничный вкус и легкость. Подавайте его в мини-бокалах — это красиво, удобно и полезно для фигуры.

Ранее мы делились рецептом салатов в персональной посуде — узнайте секреты оригинальной подачи!

Читайте также
Мой секретный рецепт на все праздники. Теплые мини-гренки со шпротами и огурчиком. Делаю на бородинском, вкус — небо и земля
Общество
Мой секретный рецепт на все праздники. Теплые мини-гренки со шпротами и огурчиком. Делаю на бородинском, вкус — небо и земля
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру
Шоу-бизнес
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру
«Ем его каждый день»: Наталия Орейро рассказала, как сохраняет стройность
Шоу-бизнес
«Ем его каждый день»: Наталия Орейро рассказала, как сохраняет стройность
Ни один Новый год не обходится без «Дамского каприза»: салат, который поражает и видом, и вкусом
Общество
Ни один Новый год не обходится без «Дамского каприза»: салат, который поражает и видом, и вкусом
Чипсы, сыр, чеснок — и целая гора закуски на Новый год готова: элементарный рецепт
Общество
Чипсы, сыр, чеснок — и целая гора закуски на Новый год готова: элементарный рецепт
салаты
фигура
стройность
рецепты
застолье
праздники
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад в панике после заявления Путина, отравление в пансионате: что дальше
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.