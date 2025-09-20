«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 16:30

Соленые грибы на зиму по-уральски: секрет засолки по таежным традициям

Соленые грибы на зиму по-уральски: секрет засолки по таежным традициям

С каждым годом хозяйкам все сложнее удивлять близких и гостей. Но мы поможем вам сохранить звание «королевы заготовок» и поделимся редким рецептом. На Урале существует удивительный способ соления грибов с можжевеловыми ягодами и хреном — это настоящая изюминка таежной кухни, которая превращает обычную засолку в деликатес с неповторимым ароматом.

Секрет успеха кроется в специях. Именно ягоды можжевельника дарят легкий хвойный аромат, а хрен обеспечивает приятную остроту и хрусткость. Для приготовления вам понадобятся свежие грибы (лучше всего грузди, волнушки или рыжики), соль крупного помола, свежий корень хрена, ягоды можжевельника, чеснок и зонтики укропа.

Процесс прост. Грибы очистите, вымочите, если необходимо, и промойте. На дно стерильной банки уложите часть специй: хрен, нарезанный пластинками, чеснок, укроп и несколько ягод можжевельника. Затем выкладывайте грибы шляпками вниз, пересыпая каждый слой солью и оставшимися специями. Сверху установите гнет и уберите в прохладное место на несколько недель.

Что делает рецепт уникальным

Можжевеловые ягоды — природный антисептик, продлевающий срок хранения и придающий грибам удивительный хвойный аромат.

Попробуйте приготовить эти соленые грибы на зиму с можжевеловыми ягодами и хреном. Этот способ передается из поколения в поколение среди уральских грибников и считается секретом долгожителей тайги!

Ранее мы делились с вами рецептом идеального осеннего ужина: пасты с лисичками. Приятного аппетита!

