Пикантные, ароматные маринованные грибы — бесспорный фаворит на любом зимнем столе. Они идеальны как самостоятельная закуска, великолепны в салатах и просто незаменимы для создания уютной атмосферы домашнего застолья. У нас вы найдете проверенные рецепты на любой вкус: от классических до изысканных с неожиданными пряностями.

Секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту

Маринованные грибы с кориандром и лаврушкой

Грибы с изюминкой: мед и базилик творят чудеса

Маринованные грибы с мандарином

Готовим маринованные грибы с брусникой

Маринованные грибы «Пикантные»

Маринованные грибы «Бабушкина душа»

Кулинарная магия маринованных грибов раскрывается в неповторимом вкусе: они выходят насыщенными, с приятной кислинкой и аппетитной хрусткой текстурой. Секрет успеха начинается с выбора даров леса: идеальной основой могут стать опята, благородные белые или шампиньоны. Их необходимо аккуратно очистить, промыть и нарезать на аккуратные одинаковые ломтики.

Процесс приготовления включает краткое отваривание в подсоленном кипятке, после чего воду следует слить. Пока грибы бланшируются, наступает время для создания ароматного маринада. В его основе — сочетание воды, уксуса, соли и сахара, которые дополняются чесноком, душистым перцем, лавровым листом и гвоздикой. Эту пряную смесь доводят до кипения и сразу заливают ею грибы.

Горячую заготовку распределяют по заранее простерилизованным банкам, герметично укупоривают и проводят стерилизацию. После этого банки переворачивают и укутывают до полного остывания. Для хранения лучше выбрать прохладное место без доступа света. Настоящий вкус раскроется спустя несколько недель, когда грибы полностью пропитаются маринадом. Важно соблюдать баланс кислоты, чтобы уксус не перебил нежный природный аромат грибов.

Оригинальные рецепты маринованных грибов с изюминкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные грибы с кориандром и лаврушкой

Идеальную основу для маринования составляют плотные и упругие грибы, такие как шампиньоны, опята или благородные белые. Их тщательно промывают, очищают от сора и нарезают аккуратными ломтиками, стараясь, чтобы все кусочки были примерно одинакового размера. Крупные экземпляры можно разделить на несколько частей, а мелкие оставить целыми. Подготовленные грибы отправляют вариться в подсоленной воде, не забывая снимать образующуюся пену, процесс занимает около двадцати минут.

Параллельно готовится ароматный маринад. В кипящую воду закладывают соль, сахар, а также обязательный набор специй: душистый перец горошком, семена кориандра, лавровый лист и очищенные зубчики чеснока. Смесь проваривают несколько минут для раскрытия вкуса, а уже в самом конце вливают столовый уксус и сразу же снимают кастрюлю с огня.

Отваренные грибы плотно укладывают в простерилизованные банки, перемежая их оставшимися зубчиками чеснока. Содержимое заливают горячим маринадом, полностью покрыв грибы жидкостью. Банки герметично укупоривают, переворачивают крышками вниз и убирают под теплое одеяло до полного остывания. Для достижения гармоничного и насыщенного вкуса готовой закуске необходимо настояться в прохладном месте несколько недель.

Маринованные грибы с кориандром и лаврушкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибы с изюминкой: мед и базилик творят чудеса

Для приготовления ароматных маринованных грибов необходимы свежие грибы, такие как шампиньоны или благородные белые, натуральный мед, свежий базилик, чеснок, растительное масло, яблочный уксус, соль, сахар, а также душистый перец горошком и лавровый лист.

Подготовленные грибы тщательно очищают, промывают и отваривают в воде с добавлением соли. Для маринада в кипящую воду кладут соль, сахар, мед, специи и измельченный базилик, проваривают несколько минут, после чего вливают уксус и масло. Отваренные грибы заливают горячим медовым маринадом и оставляют для пропитки на несколько часов. Готовую закуску раскладывают по простерилизованным банкам и герметично укупоривают.

Маринованные грибы с мандарином

Для приготовления этих необычных маринованных грибов понадобятся боровики или лисички, свежий мандарин, его цедра и сок, натуральный мед, яровой чеснок, свежий имбирь и яблочный уксус.

Грибы следует предварительно пробланшировать в подсоленной воде в течение двадцати минут, после чего откинуть на сито для стекания лишней жидкости и полного остывания. На дно предварительно простерилизованных банок укладываются тонкие слайсы чеснока, пластинки имбиря и мелко снятая цедра мандарина, важно использовать только ее ароматную часть, без горькой белой прослойки. Остывшие грибы аккуратно выкладываются в банки слоями. Для приготовления маринада необходимо довести до кипения воду с добавлением соли, тростникового сахара, гвоздики, черного перца горошком и лаврового листа, а затем влить яблочный уксус. Горячим маринадом сразу заливаются грибы.

Для создания защитного слоя на поверхность каждой баночки добавляется свежевыжатый мандариновый фреш и мед. После этого банки герметично укупориваются и укутываются в термоодеяло на целые сутки для медленного постепенного охлаждения.

Грибы с изюминкой: мед и базилик творят чудеса Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим маринованные грибы с брусникой

Для приготовления этой зимней закуски понадобятся лесные грибы, например подосиновики или подберезовики, а также спелая брусника, ягоды можжевельника, красный лук, мед, красный винный уксус и подсолнечное масло.

Процесс начинается с подготовки грибов: их следует пробланшировать в подсоленной воде, а затем резко охладить, поместив в ледяную воду. Это поможет сохранить их упругую текстуру. Далее готовится ароматный маринад на основе воды с добавлением соли, сахара, черного перца горошком, бутонов гвоздики и листьев черной смородины. После непродолжительного кипячения в эту пряную основу добавляются свежая брусника и слегка раздавленные ягоды можжевельника, чтобы они успели отдать свой характерный аромат. Почти в самом конце приготовления маринад заправляется красным винным уксусом и снимается с огня.

На дно предварительно простерилизованных банок укладываются тонкие полукольца красного лука, следом плотно утрамбовываются остывшие грибы. Содержимое банок заливается кипящим маринадом, в который уже добавлены мед и немного подсолнечного масла. После герметичного укупоривания заготовкам необходимо дать медленно остыть под теплым укрытием в течение суток.

Готовим маринованные грибы с брусникой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные грибы «Пикантные»

Кипящий маринад, пряный аромат специй и хрустящие грибы — вот что сделает ваши заготовки безупречными. Начните с тщательной обработки отборных грибов: промойте их, а затем отварите, уделив этому процессу около пятнадцати минут и своевременно снимая образующуюся пену. После отваривания слейте воду.

Для приготовления ароматной заливки соедините в кастрюле воду, уксус, соль и сахар, добавьте семена горчицы, кориандр и черный перец. Доведите смесь до кипения, после чего опустите в нее грибы и проварите в маринаде несколько минут.

На дно подготовленных стерильных банок поместите тонко нарезанный кольцами репчатый лук и порцию свежего натертого хрена. Плотно уложите грибы, залейте их кипящим маринадом и сразу закатайте крышками.

Маринуем грибы на зиму правильно: от классики до экзотики Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные грибы «Бабушкина душа»

Особенность этого способа заключается в медленном томлении отваренных грибов в пряном маринаде, благодаря чему они насыщаются его богатым вкусом и ароматом. Отборные лесные грибы бережно очищают щеточкой, промывают и нарезают крупными кусочками. Чтобы ушла лишняя горечь, их отваривают до готовности с целой луковицей в подсоленной воде, после чего отвар сливают. Для маринада используют легкий яблочный сок, смешанный в равной пропорции с фильтрованной водой. К этой основе добавляют яблочный уксус, кристаллы морской соли, тростниковый сахар, свежий укроп, разрезанные дольки чеснока и чуть-чуть семян фенхеля для пикантной ноты. Маринад доводят до кипения, опускают в него грибы и томят на минимальном огне в течение четверти часа. Грибы раскладывают по банкам в горячем виде, заливают ароматной заливкой и сразу же герметично укупоривают.

