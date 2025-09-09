Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 20:30

Вкус леса дома: секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту

Вкус леса дома: секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту Вкус леса дома: секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные, пикантные и невероятно вкусные — маринованные грибы должны быть в любой зимней кладовой. Эта универсальная закуска покоряет с первой пробы и становится хитом любого застолья. Приготовить их в домашних условиях проще, чем кажется, а результат превзойдет все ожидания.

Секрет идеальных грибов — в правильном маринаде. Сочетание душистого перца, лаврового листа, чеснока и небольшой кислинки создает неповторимый букет. Важно не переварить грибы, чтобы они сохранили свою упругую текстуру и форму. Правильно приготовленные на зиму маринованные грибы станут вашей гордостью. Они хороши и как самостоятельное блюдо, и в салатах, и с картошкой.

Маринованные грибы на зиму получаются ароматными, пикантными и хрустящими, если следовать простому рецепту. Начните с выбора грибов: лучше всего подойдут опята, шампиньоны или белые. Их нужно тщательно промыть, очистить и нарезать одинаковыми кусочками.

Первый шаг — варка. Грибы бланшируют 10–15 минут в подсоленной воде, затем сливают жидкость. Пока они варятся, готовят маринад: вода, уксус (9%), соль, сахар, чеснок, душистый перец, гвоздика и лавровый лист. Вскипятите всё вместе и залейте грибы горячим рассолом.

Разложите массу по стерильным банкам, плотно закройте крышками и стерилизуйте 20–30 минут. После этого банки переворачивают и оставляют остывать. Храните в прохладном темном месте. Через 2–3 недели маринованные грибы на зиму будут готовы к дегустации. Вкус у них насыщенный, с лёгкой кислинкой и пряными нотками. Главное — не переборщите с уксусом, иначе можно потерять естественный аромат грибов.

Баночка собственноручно приготовленных маринованных грибов на зиму — это не просто заготовка, а кусочек летнего тепла, который скрасит любой зимний вечер.

Ранее мы поделились с вами секретом идеальной смородиновой настойки. Приятного застолья!

грибы
рецепты
домашние заготовки
кулинария
простыерецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС хочет закрыть небо Украины ракетами США: Трамп пойдет на конфликт с РФ?
В Петербурге мясник изнасиловал школьницу
Звезда сериала «Хирург» раскрыла, как относится к постельным сценам в кино
Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян
Полина Максимова объяснила моду на 90-е в российском кино
Стало известно отношение Трампа к удару Израиля по Катару
В Свердловской области 14-летний хоккеист умер во время тренировки
Суд вернул государству дворец культуры в Санкт-Петербурге
В США раскрыли возможные детали мирного соглашения по Украине
МИД Белоруссии осудил высылку своего дипломата из Польши
На юге России произошло землетрясение
В Белом доме ответили на вопрос о новом звонке Трампа Путину
В Брянской области спасли изрезанную ножом собаку
В Белом доме раскритиковали Израиль за бомбардировку Катара
Apple презентовала самый тонкий iPhone Air за всю историю компании
Российская вакцина от рака готова. Как ее получить, кому достанется первой
Появилась новая информация о пропавшем в Босфоре пловце
Робот впервые помог российским врачам провести сложную операцию
До 2 млн в месяц: у кого в РФ будут самые высокие зарплаты в 2026 году
Новая компания Воложа обогнала «Яндекс» по капитализации
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.