День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:25

Жарим грибы правильно: три хитрости, чтобы они получились вкусными

Рецепт жареных грибов Рецепт жареных грибов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные грибы — это блюдо, которое любят многие. Но иногда вместо золотистой корочки и аппетитного аромата получается серая, водянистая масса. Как избежать этих ошибок и добиться идеального результата? Есть три простые хитрости, которые помогут приготовить вкусные и красивые жареные грибы.

Хитрость № 1: сухая сковорода и максимальный огонь в начале

Что делать: разогрейте пустую сухую сковороду на сильном огне до легкого дымка. Только потом налейте масло.

Почему это работает: грибы на 90% состоят из воды. Если положить их в холодную сковороду или на слабый огонь, они не поджарятся, а начнут тушиться в собственном соку. Сильный нагрев пустой сковороды моментально схватывает их поверхность, не давая соку быстро выделиться. В результате мы получаем красивую корочку, а не серую бесформенную массу.

Как правильно жарить?

  • Сковорода — чугунная или с толстым дном.

  • Грибы должны быть сухими (не мойте их под водой, а чистите щеткой! Шампиньоны можно быстро ополоснуть и обсушить).

  • Выкладывайте грибы на сковороду в один слой. Если их много, жарьте партиями.

Как жарить грибы: хитрости Как жарить грибы: хитрости Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хитрость № 2: не солить в начале жарки

Что делать: солите грибы только в конце, когда они уже почти полностью готовы и покрылись золотистой корочкой.

Почему это работает: соль — это враг румяной корочки. Она моментально вытягивает влагу из продукта. Если посолить грибы сразу, они пустят много сока и будут тушиться, а не жариться. Вы получите не жареные, а тушеные серые грибы.

Как приготовить без проблем?

  • Обжаривайте грибы на хорошо разогретом масле 5–7 минут, пока вся выделившаяся влага не выпарится.

  • Только когда вы услышите характерное «стреляющее» шипение (это значит, что вода ушла и началось образование корочки), можно добавлять соль и специи.

Хитрость № 3: дайте грибам пространство! Правило одной шляпки

Что делать: не жадничайте! Выкладывайте грибы на сковороду так, чтобы между кусочками оставалось пространство. Они не должны лежать горкой.

Почему это работает: чтобы грибы жарились, а не парились, им нужен постоянный контакт с горячей поверхностью сковороды и циркуляция горячего воздуха. Если сковорода переполнена, температура резко падает, выделяется пар, и вместо жарки начинается тушение. Грибы пускают сок, слипаются и превращаются в кашу.

Как правильно жарить?

  • Соблюдайте «правило одной шляпки»: между кусочками должно быть расстояние хотя бы в одну шляпку гриба. Лучше пожарить две партии по 5 минут, чем одну, но 15.

Лучшие рецепты с грибами: как жарить правильно Лучшие рецепты с грибами: как жарить правильно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бонус: идеальная последовательность жарки

  • Подготовка: грибы почистить, крупно нарезать (они сильно ужариваются), обсушить.

  • Разогрев: сильно разогреть сухую сковороду.

  • Масло: влить подсолнечное масло (можно с кусочком сливочного для аромата).

  • Жарка: выложить грибы в один слой. Не трогать 2–3 минуты! Дать схватиться корочке.

  • Помешивание: перемешать и жарить дальше, пока вся влага не выпарится.

  • Соль: посолить, поперчить, добавить чеснок или специи за минуту до готовности.

  • Финиш: в самом конце можно добавить свежую зелень, сметану или сливки.

Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: собрали подборку лучших рецептов.

грибы
рецепты
советы
простыерецепты
быстрыерецепты
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.