Жарим грибы правильно: три хитрости, чтобы они получились вкусными

Жареные грибы — это блюдо, которое любят многие. Но иногда вместо золотистой корочки и аппетитного аромата получается серая, водянистая масса. Как избежать этих ошибок и добиться идеального результата? Есть три простые хитрости, которые помогут приготовить вкусные и красивые жареные грибы.

Хитрость № 1: сухая сковорода и максимальный огонь в начале

Что делать: разогрейте пустую сухую сковороду на сильном огне до легкого дымка. Только потом налейте масло.

Почему это работает: грибы на 90% состоят из воды. Если положить их в холодную сковороду или на слабый огонь, они не поджарятся, а начнут тушиться в собственном соку. Сильный нагрев пустой сковороды моментально схватывает их поверхность, не давая соку быстро выделиться. В результате мы получаем красивую корочку, а не серую бесформенную массу.

Как правильно жарить?

Сковорода — чугунная или с толстым дном.

Грибы должны быть сухими (не мойте их под водой, а чистите щеткой! Шампиньоны можно быстро ополоснуть и обсушить).

Выкладывайте грибы на сковороду в один слой. Если их много, жарьте партиями.

Как жарить грибы: хитрости Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хитрость № 2: не солить в начале жарки

Что делать: солите грибы только в конце, когда они уже почти полностью готовы и покрылись золотистой корочкой.

Почему это работает: соль — это враг румяной корочки. Она моментально вытягивает влагу из продукта. Если посолить грибы сразу, они пустят много сока и будут тушиться, а не жариться. Вы получите не жареные, а тушеные серые грибы.

Как приготовить без проблем?

Обжаривайте грибы на хорошо разогретом масле 5–7 минут, пока вся выделившаяся влага не выпарится.

Только когда вы услышите характерное «стреляющее» шипение (это значит, что вода ушла и началось образование корочки), можно добавлять соль и специи.

Хитрость № 3: дайте грибам пространство! Правило одной шляпки

Что делать: не жадничайте! Выкладывайте грибы на сковороду так, чтобы между кусочками оставалось пространство. Они не должны лежать горкой.

Почему это работает: чтобы грибы жарились, а не парились, им нужен постоянный контакт с горячей поверхностью сковороды и циркуляция горячего воздуха. Если сковорода переполнена, температура резко падает, выделяется пар, и вместо жарки начинается тушение. Грибы пускают сок, слипаются и превращаются в кашу.

Как правильно жарить?

Соблюдайте «правило одной шляпки»: между кусочками должно быть расстояние хотя бы в одну шляпку гриба. Лучше пожарить две партии по 5 минут, чем одну, но 15.

Лучшие рецепты с грибами: как жарить правильно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бонус: идеальная последовательность жарки

Подготовка: грибы почистить, крупно нарезать (они сильно ужариваются), обсушить.

Разогрев: сильно разогреть сухую сковороду.

Масло: влить подсолнечное масло (можно с кусочком сливочного для аромата).

Жарка: выложить грибы в один слой. Не трогать 2–3 минуты! Дать схватиться корочке.

Помешивание: перемешать и жарить дальше, пока вся влага не выпарится.

Соль: посолить, поперчить, добавить чеснок или специи за минуту до готовности.

Финиш: в самом конце можно добавить свежую зелень, сметану или сливки.

