Хранятся до года: как засолить белые грибы, чтобы не забродили

Засоленные белые грибы порадуют вас насыщенным лесным ароматом, плотной текстурой и благородным вкусом с легкой солоноватой ноткой. Рассказываем, как засолить боровики, чтобы не забродили.

Рецепт: переберите 1 кг свежих белых грибов, очистите от мусора, крупные экземпляры нарежьте. Отварите в подсоленной воде (1 ст. л. соли на 1 л) 20 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг. В стерильные банки уложите грибы шляпками вниз, пересыпая каждый слой смесью из 50 г соли, 5 горошин душистого перца, 3 лавровых листов и зонтиков укропа. Сверху поставьте гнет и оставьте при комнатной температуре на 3 дня, затем перенесите в холод.

Через 40 дней грибы готовы — они сохраняют упругость и изысканный вкус, который идеально дополнит картофель или станет изысканной закуской. Главное — строго соблюдать пропорции соли, чтобы избежать брожения. Такие грибочки хранятся в холодильнике или погребе до 1 года.

