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27 июля 2025 в 16:01

Икра из белых грибов: вкуснятина, от которой гостей за уши не оттащить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Икра из белых грибов — это нежная, ароматная закуска с аппетитным лесным вкусом. Она сочетает в себе насыщенные ноты грибов, легкую кислинку уксуса и пряность специй.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг белых грибов, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. уксуса 9%, соль и перец по вкусу. Грибы очистите, отварите 20 минут в подсоленной воде, затем измельчите в блендере или мясорубке. Лук и чеснок обжарьте до золотистости, добавьте грибную массу и тушите 30 минут на медленном огне. В конце влейте уксус, поперчите, перемешайте и разложите по стерилизованным банкам.

Закатайте, укутайте до остывания — икра готова к хранению! Она получается кремовой консистенции с мелкими кусочками грибов, которые тают во рту. Это идеальная намазка для тостов или дополнение к картофелю и мясу. От этой вкуснятины семью и гостей за уши не оттащить.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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