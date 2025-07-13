Салат из огурцов «Пятиминутка» на зиму: быстро и без стерилизации

Салат из огурцов «Пятиминутка» на зиму: быстро и без стерилизации

Салат «Пятиминутка» из огурцов на зиму — это хрустящие овощи с ярким вкусом, где сладость лука сочетается с пикантностью чеснока и легкой кислинкой маринада. Эта вкуснятина готовится быстро и без стерилизации.

Нарежьте 2 кг огурцов тонкими кружочками, 3 луковицы — полукольцами, 3 зубчика чеснока — пластинами. Смешайте овощи с 1 ст. л. соли и оставьте на 30 минут. Слейте выделившийся сок. Для маринада вскипятите 200 мл воды, 100 мл уксуса 9%, 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 5 горошин черного перца и 3 лавровых листа. Залейте огурцы кипящим маринадом, сразу разложите по банкам и закатайте. Переверните, укутайте до остывания.

Салат получается хрустящим, умеренно острым и ароматным — огурцы сохраняют свежесть, а специи придают глубину вкуса. Подавайте как закуску или гарнир к мясным блюдам — это настоящий вкус лета среди зимы! Храните в прохладном месте.

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