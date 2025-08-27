Когда нет времени возиться с сырниками, делаю эту запеканку: быстро, просто

Когда нет времени возиться с сырниками, делают это творожную запеканку. Она получается нежная, воздушная, с аппетитной румяной корочкой, а готовится быстро и просто. Идеально на завтрак или в качестве десерта.

Рецепт: разомните вилкой 300 г творога, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. сахара, щепотку соли и 1 ч. л. ванильного сахара. Всыпьте 2 ст. л. манки или муки, тщательно перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите творожную массу и разровняйте. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной, вареньем или свежими ягодами — эта запеканка тает во рту и доказывает, что вкусный завтрак можно приготовить почти без усилий, ведь с ней не надо стоять у плиты: смешал ингредиенты — и в духовку!

