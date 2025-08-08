Диетические сырники с кабачком: на 30% меньше калорий, чем в классических

Нежные диетические сырники с кабачком — это полезный завтрак, где сочность молодого кабачка идеально сочетается с творожной сладостью. Блюдо получается воздушным, с легкой овощной ноткой и хрустящей золотистой корочкой.

Кабачок делает сырники менее калорийными — в них на 30% меньше ккал, чем в классических. Кроме того, кабачок обогащает их калием, витамином С и клетчаткой, что улучшает пищеварение.

Для приготовления возьмите: 400 г творога, 200 г кабачка, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотку соли. Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте с творогом, яйцом, сахаром и мукой до однородности. Тесто должно быть густым, но липким. Сформируйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности.

Подавайте со сметаной или медом — кабачок придает сырникам особую сочность, а творог сохраняет традиционный вкус.

