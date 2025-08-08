Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 07:32

Диетические сырники с кабачком: на 30% меньше калорий, чем в классических

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные диетические сырники с кабачком — это полезный завтрак, где сочность молодого кабачка идеально сочетается с творожной сладостью. Блюдо получается воздушным, с легкой овощной ноткой и хрустящей золотистой корочкой.

Кабачок делает сырники менее калорийными — в них на 30% меньше ккал, чем в классических. Кроме того, кабачок обогащает их калием, витамином С и клетчаткой, что улучшает пищеварение.

Для приготовления возьмите: 400 г творога, 200 г кабачка, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотку соли. Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте с творогом, яйцом, сахаром и мукой до однородности. Тесто должно быть густым, но липким. Сформируйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности.

Подавайте со сметаной или медом — кабачок придает сырникам особую сочность, а творог сохраняет традиционный вкус.

Ранее стало известно, как приготовить лепешку с картошкой, кабачком и сыром: попробуешь — язык проглотишь.

сырники
рецепты
кабачки
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.