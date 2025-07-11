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11 июля 2025 в 05:15

Попробуешь — язык проглотишь: лепешка с картошкой, кабачком и сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти лепешки с картофелем, кабачком и сыром получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с тонким сливочным вкусом и легкой овощной сладостью. Попробуешь — язык проглотишь.

Рецепт: натрите 2 средние картофелины и 1 молодой кабачок (без кожуры), отожмите сок. Добавьте 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 50 г тертого сыра, соль и перец по вкусу. Обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Секрет сочности — не переусердствовать с мукой, а кабачок даст идеальную влажность. Подавайте со сметаной или чесночным соусом — это блюдо покорит вас простотой и гармонией вкусов! Для пикантности можно добавить в тесто зелень или мелко нарезанный бекон. Такие лепешки — спасение, когда нужно быстро накормить семью вкусным и бюджетным ужином!

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лепешки
картофель
рецепты
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
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