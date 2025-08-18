Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 18:10

Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты

Как засолить грузди на зиму Как засолить грузди на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грузди — короли русской засолки! Их плотная мякоть идеально сохраняет текстуру, а горьковатый вкус превращается в пикантную нотку после правильного приготовления. Мы собрали 5 лучших способов заготовки: от классической бочковой засолки до быстрого маринования с чесноком.

Правильная подготовка — залог успеха

Прежде чем начать солить или мариновать, грузди нужно тщательно подготовить. Это самый трудоемкий, но и самый важный этап. Без него грибы могут горчить и быстро испортиться.

  • Сбор и первичная чистка. Для заготовки подойдут только молодые, крепкие грузди без червоточин. Если собираете в лесу, то прямо там уберите с них крупные кусочки земли, листву и мох.

  • Замачивание. Этот шаг критически важен для всех груздей, так как он помогает избавиться от природной горечи. Грибы нужно замочить в холодной воде на 2–3 дня. Чтобы вода не помутнела, ее следует менять каждые 6–8 часов. Это гарантирует, что грибы не только потеряют горечь, но и станут более плотными.

  • Окончательная обработка. После замачивания грибы еще раз промойте. Если планируете готовить горячим способом, отварите их в подсоленной воде 15 минут после закипания, постоянно снимая пену. Это сделает их мягче и безопаснее.

Грузди холодным способом

Свежие грузди (около 3 кг) замачиваем на двое суток, меняя воду каждые 6–8 часов. Затем плотно укладываем слоями в емкость, пересыпая каждую прослойку солью (120 г) и укропом с чесноком. Сверху кладем гнет, оставляем при комнатной температуре на 2–3 дня, затем переносим в прохладу на 40–45 дней.

Как замариновать грузди на зиму Как замариновать грузди на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грузди горячим способом

Грузди (3 кг) очищаем, отвариваем 15 минут, сливаем воду. В кипящий рассол (2 л воды, 100 г соли, лавровый лист, перец горошком) опускаем грибы и кипятим еще 5 минут. Раскладываем в стерильные банки, заливаем рассолом и закатываем. Готовы через 3–4 недели.

Соленые грузди с хреном

На 3 кг груздей берем 150 г соли, листья хрена, укроп и чеснок. Грибы вымачиваем двое суток, затем слоями укладываем в бочку или банку, чередуя с листьями хрена и специями. Сверху заливаем холодной кипяченой водой, ставим гнет. Храним в прохладе, едим через 1,5 месяца.

Маринованные грузди с уксусом

Грузди (2 кг) отвариваем 20 минут, перекладываем в кипящий маринад (1 л воды, 50 г соли, 70 г сахара, 100 мл уксуса 9%, перец, лавровый лист). Варим еще 10 минут, раскладываем в банки, закатываем. Такие грибы можно пробовать уже через неделю.

Грузди в пряном рассоле

3 кг груздей отвариваем 15 минут. В кастрюле готовим рассол из 2 л воды, 120 г соли, 2 ст. л. сахара, 100 мл уксуса, лаврового листа, гвоздики, перца горошком. Опускаем грибы, кипятим 7 минут, раскладываем в банки с зонтиками укропа и семенами кориандра, заливаем рассолом и закупориваем.

Советы от опытных грибников

  • Посуда. Используйте стекло, эмаль или дерево — металл не подходит.

  • Хранение. Соленые грибы держите при +1–4 °C, маринованные — до года в темноте.

Попробуйте и традиционные, и необычные рецепты — каждый хорош по-своему! Каким способом заготавливаете грузди вы?

Не забудьте посмотреть подборку рецептов с лисичками на NEWS.ru — собрали лучшие!

Анастасия Фомина
А. Фомина
