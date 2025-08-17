Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Соль, от которой банки взрываются: не повторяйте эту ошибку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сезон заготовок в самом разгаре, но даже идеальные огурцы и лучшие рецепты могут пойти насмарку, если выбрать неправильную соль. Ошибка в этом пункте способна испортить вкус, цвет и даже привести к тому, что банки вздуются или взорвутся.

Какая соль нужна для заготовок

Лучше всего подойдет каменная соль крупного помола — именно на ней основаны старые проверенные рецепты. Подойдет и морская соль, но только без добавок и тоже крупная.

Почему нельзя брать «экстру»

Мелкая соль-пудра вмещает в ложке гораздо больше кристаллов, чем крупная. Из-за этого легко пересолить, особенно при засолке огурцов и квашении капусты.

Опасность йодированной соли

Йод меняет процесс брожения и может испортить вкус и цвет овощей. Огурцы становятся менее хрустящими, а рассол мутнеет.

Соль с добавками — главный враг консервации

Противослеживающие вещества (Е536, Е535, Е538) препятствуют слипанию кристаллов, но для заготовок они губительны — банки часто вздуваются или лопаются.

Как выбрать правильно

На упаковке в составе должно быть только «хлорид натрия». Никаких добавок, ароматизаторов и красителей. Каменная соль крупного помола — самый надежный вариант, морская без добавок тоже подойдет.

Чем грозит ошибка

Неправильная соль способна испортить целый урожай заготовок. Овощи станут мягкими, потеряют вкус и цвет, а банки могут взорваться прямо в кладовке.

Выбор правильной соли — это не мелочь, а гарантия того, что зимой на столе будут хрустящие и ароматные заготовки.

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.

