Диета «Стол № 7»: полная таблица продуктов, меню на неделю и рецепты

Диета «Стол № 7»: полная таблица продуктов, меню на неделю и рецепты

Лечебные диеты, разработанные Мануилом Певзнером, уже несколько десятилетий остаются стандартом в диетотерапии. Среди них лечебная диета «Стол № 7» занимает особое место. Как правило, ее назначают пациентам с проблемами почек. Главный принцип такого диетического меню — щажение функции почек, снижение артериального давления и уменьшение отеков. Если вам показано такое питание, важно точно знать, что входит в типичное меню на диете «Стол № 7», что можно и чего нельзя, когда придерживаешься подобной схемы питания. Читайте нашу статью: поделились важными нюансами, интересными рецептами и примером меню.

Что такое диета «Стол № 7»: показания и основные принципы

Основная цель лечебной диеты «Стол № 7» — создать максимально щадящие условия для работы почек, способствуя выведению из организма азотистых шлаков и излишков жидкости. Ее часто прописывают при острых и хронических нефритах, почечной недостаточности и нефропатии беременных.

Перечислим, что включают ключевые принципы этого режима питания при заболевании почек.

Резкое ограничение соли. Это краеугольный камень всей диеты. Соль строго дозируется врачом (обычно 3–5 г в день) и выдается пациенту для досаливания уже готовых блюд.

Контроль потребления белка. Количество белка умеренно ограничивается, чтобы снизить нагрузку на почки.

Ограничение жидкости. Объем потребляемой жидкости часто сокращается до 0,8–1 л в сутки, рассчитывается индивидуально.

Исключение экстрактивных веществ, эфирных масел и жареных блюд.

Показаниями к назначению являются хроническая болезнь почек, а также периоды восстановления после острых воспалительных заболеваний этой болезни. Цель — уменьшить нагрузку на почки, купировать отеки и гипертензию, сохранить энергетический баланс и предотвратить дефицит жизненно важных веществ.

Врачебные рекомендации по «Столу № 7», а также его вариации (7а, 7б) устанавливают ограничения по соли, белку, жидкости и способу приготовления пищи. Еду нужно варить, тушить и запекать. А вот от жарки лучше отказаться. Эти принципы закреплены в терапевтической практике и отражены в памятках для пациентов.

Таблица продуктов: что можно, что ограничить, чего нельзя

Чтобы составить правильный рацион, используйте нашу таблицу как ориентир. Помните, что окончательный список всегда следует согласовывать с вашим лечащим врачом.

Помните, что полный список того, что можно и чего нельзя есть на диете «Стол № 7», нужно уточнять у своего врача: он может расшириться из-за сопутствующих заболеваний, аллергии, личных предпочтений.

Примерное меню на неделю для «Стола № 7»

Соблюдение диеты не означает однообразного и скучного питания. Вот как может выглядеть меню на неделю для «Стола № 7».

Понедельник

Первый прием пищи. Каша гречневая на молоке со сливочным маслом, яйцо всмятку.

Второй прием пищи. Овощной суп-пюре, отварная курица с тушеной морковью.

Третий прием пищи. Творожная запеканка со сметаной.

Вторник

Первый прием пищи. Творог со сметаной и свежими ягодами.

Второй прием пищи. Вегетарианский борщ со сметаной, паровые тефтели из говядины с рисом.

Третий прием пищи. Запеченная нежирная рыба с картофельным пюре.

Среда

Первый прием пищи. Каша на воде с добавлением небольшого количества молока, тост из бессолевого хлеба, слабый чай.

Второй прием пищи. Вегетарианский суп на овощном отваре, отварная куриная грудка (80–100 г), тушеные кабачки.

Третий прием пищи. Паровой омлет из одного яйца с зеленью, печеное яблоко.

Четверг

Первый прием пищи. Овсяная каша, кефир (нежирный, 150 мл).

Второй прием пищи. Суп-пюре из цветной капусты, отварная рыба (100 г), отварной рис.

Третий прием пищи. Творожная запеканка (маложирная), компот из свежих яблок без сахара или с минимальным количеством.

Пятница

Первый прием пищи. Сырники, запеченные со сметаной. Компот из сухофруктов.

Второй прием пищи. Суп вермишелевый молочный. Кнели рыбные паровые с картофельным пюре.

Третий прием пищи. Каша гречневая с молоком. Оладьи из кабачков со сметаной.

Суббота

Первый прием пищи. Пудинг манный с ягодным соусом. Чай.

Второй прием пищи. Суп рисовый с зеленым горошком. Рулет мясной паровой, фаршированный омлетом, с тушеной свеклой.

Третий прием пищи. Винегрет без соленых огурцов и квашеной капусты, заправленный растительным маслом. Отварная грудка индейки.

Воскресенье

Первый прием пищи. Овсяная каша на воде с ягодами. Яйцо пашот. Чай с молоком.

Второй прием пищи. Борщ вегетарианский со сметаной. Голубцы с отварным мясом и рисом (без томатной пасты).

Третий прием пищи. Рагу из разрешенных овощей.

Помните, что полное меню на всю неделю должно быть разработано диетологом с учетом ваших индивидуальных потребностей и стадии заболевания.

Вкусные и простые рецепты для диеты «Стол № 7»

Превратить лечебный рацион во вкусный помогут правильные рецепты для диеты «Стол № 7». Все блюда в основном готовятся на пару, варятся или запекаются. Обратите внимание: врачи рекомендуют вовсе не использовать соль!

Овощные котлеты «Нежные»

Ингредиенты: цветная капуста (500 г), морковь (1 шт.), манная крупа (2 ст. л.), яйцо (1 шт.), сливочное масло (10 г).

Приготовление: цветную капусту и морковь отварить до мягкости и измельчить в пюре. Добавить манную крупу, яйцо и растопленное масло. Тщательно вымешать, сформировать котлеты и готовить на пару 15–20 минут. Подавать со сметаной или несоленым соусом на основе йогурта.

Бессолевой омлет с зеленью

Ингредиенты: яйца (2 шт.), молоко (50 мл), свежий укроп или петрушка, сливочное масло.

Приготовление: яйца взбить с молоком, добавить мелко нарубленную зелень. Вылить смесь в форму, смазанную маслом, и запекать в духовке при 180 °C до готовности или приготовить на пару.

Запеченная рыба с лимонным соком и травами

Ингредиенты: два кусочка красной рыбы (стейки), зелень, сок лимона.

Филе нежирной рыбы посыпать мелко нарезанной зеленью, сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока, запечь до готовности. Подавать советуем с пюре из цветной капусты.

Как разнообразить меню при бессолевой диете?

Самое сложное в бессолевой диете «Стол № 7» — привыкнуть к новому вкусу пищи. Чтобы еда не казалась пресной, используйте натуральные усилители вкуса:

Зелень: укроп, петрушка, кинза, базилик, зеленый лук (в умеренных количествах).

Пряные овощи: сушеный чеснок (в очень небольшом количестве, если разрешено врачом), луковый сок, добавленный в фарш.

Кислинка: лимонный сок, яблочный уксус (немного) в заправках для салатов.

Ягоды и фрукты: клюквенный или брусничный соус к мясу и рыбе.

Специи: лавровый лист, молотый сладкий перец, корица, ванилин (в выпечку).

Эти приемы помогут сделать ваш рацион ярким и интересным, даже несмотря на строгие ограничения.

