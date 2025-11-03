С удовольствием съедят даже дети! Цветная капуста с яйцом на сковороде

Если ищете способ, как приготовить полезное блюдо, чтобы понравилось даже детям, цветная капуста с яйцом станет находкой. Получается нежно, ароматно и совсем не скучно: золотистые кусочки капусты обволакивает мягкий яичный соус, а корочка получается аппетитной и хрустящей.

Разберите 400 г цветной капусты на соцветия и отварите их в подсоленной воде 5 минут, чтобы стали мягкими, но не переваренными. Откиньте на дуршлаг, обсушите. На сковороде разогрейте 1 ст. ложку растительного масла и обжарьте капусту до лёгкой румяности.

В отдельной миске взбейте 3 яйца с 50 мл молока, добавьте щепотку соли, немного черного перца и при желании — щепотку мускатного ореха. Влейте смесь к капусте, распределите равномерно и готовьте под крышкой 5–7 минут на слабом огне, пока яйца не схватятся.

Для дополнительного вкуса можно посыпать сверху тёртым сыром (около 30 г) и подержать еще минуту под крышкой, чтобы он расплавился.

Совет: если хотите сделать блюдо еще полезнее, используйте оливковое масло и добавьте немного зелени — петрушку или укроп.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 95 ккал; время приготовления — 20 минут.

