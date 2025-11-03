Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 12:15

С удовольствием съедят даже дети! Цветная капуста с яйцом на сковороде

Цветная капуста с яйцом: простой рецепт Цветная капуста с яйцом: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете способ, как приготовить полезное блюдо, чтобы понравилось даже детям, цветная капуста с яйцом станет находкой. Получается нежно, ароматно и совсем не скучно: золотистые кусочки капусты обволакивает мягкий яичный соус, а корочка получается аппетитной и хрустящей.

Разберите 400 г цветной капусты на соцветия и отварите их в подсоленной воде 5 минут, чтобы стали мягкими, но не переваренными. Откиньте на дуршлаг, обсушите. На сковороде разогрейте 1 ст. ложку растительного масла и обжарьте капусту до лёгкой румяности.

В отдельной миске взбейте 3 яйца с 50 мл молока, добавьте щепотку соли, немного черного перца и при желании — щепотку мускатного ореха. Влейте смесь к капусте, распределите равномерно и готовьте под крышкой 5–7 минут на слабом огне, пока яйца не схватятся.

Для дополнительного вкуса можно посыпать сверху тёртым сыром (около 30 г) и подержать еще минуту под крышкой, чтобы он расплавился.

  • Совет: если хотите сделать блюдо еще полезнее, используйте оливковое масло и добавьте немного зелени — петрушку или укроп.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 95 ккал; время приготовления — 20 минут.

Готовим узбекскую слоеную самсу: рецепт вкусной выпечки.

капуста
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простые рецепты
быстрые рецепты
здоровье
правильное питание
дети
Анастасия Фомина
А. Фомина
