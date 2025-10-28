Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 06:15

Простая и вкусная восточная выпечка: готовим узбекскую слоеную самсу

Узбекская самса: простой рецепт Узбекская самса: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слоеная самса — гордость узбекской кухни. У этого блюда хрустящая корочка и сочная мясная начинка внутри. Обычно самсу выпекают в тандыре, но дома можно добиться похожего результата в духовке. Главное — правильно подготовить тесто и начинку.

Начните с теста. Просейте 400 г муки на рабочую поверхность, добавьте щепотку соли и постепенно влейте около 200 мл теплой воды, замешивая плотное, но податливое тесто. Дайте ему отдохнуть 20 минут под полотенцем. За это время растопите 70 г сливочного масла — оно понадобится для создания слоев. Раскатайте тесто в большой тонкий пласт, смажьте поверхность растопленным маслом и сверните в плотный рулет. Заверните рулет улиткой и уберите в холодильник на 30 минут — вот секрет слоистости.

Теперь начинка. Нарежьте мелкими кубиками 300 г мякоти говядины или баранины (именно нарезайте ножом, не используйте фарш — он не даст нужной сочности). Добавьте мелко шинкованную луковицу, щепотку зиры, немного черного перца и соли. Перемешайте.

Достаньте тесто, нарежьте на порционные кусочки, раскатайте каждый в круг. В центр выложите ложку мясной начинки и аккуратно сформируйте треугольники, хорошо защипнув края. Переложите на противень, смажьте поверхность взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °С около 30–35 минут до красивой румяной корочки.

Совет: если хотите, чтобы самса была максимально сочной, — положите в начинку пару чайных ложек ледяной воды или маленький кусочек сливочного масла.

Ранее рассказали, как приготовить пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут.

