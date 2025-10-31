Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу

Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу. Это отличная альтернатива традиционной самсе: хрустящая снаружи, сочная внутри, но всего 141 ккал на 100 г. Готовится без масла и дрожжей, а главное — не нужно месить тесто! Идеальный вариант для легкого перекуса или полезного ужина.

Для начинки возьмите 500 г фарша индейки и одну луковицу — лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем. Добавьте одно яйцо, 150 г нежирного сыра (твердого или сулугуни), рубленую зелень, соль, перец и тмин — хорошенько перемешайте. Тонкий лаваш разрежьте на полоски размером 10×15 см, выложите на край каждой по столовой ложке начинки и сформируйте треугольники, плотно защипнув края с водой.

Выложите самсу на застеленный пергаментом противень, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом или черным тмином. Запекайте при 200°C 20–25 минут до золотистой корочки. Готово — ароматная, аппетитная самса ждет вас на столе!

