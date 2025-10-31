Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 12:15

Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу. Это отличная альтернатива традиционной самсе: хрустящая снаружи, сочная внутри, но всего 141 ккал на 100 г. Готовится без масла и дрожжей, а главное — не нужно месить тесто! Идеальный вариант для легкого перекуса или полезного ужина.

Для начинки возьмите 500 г фарша индейки и одну луковицу — лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем. Добавьте одно яйцо, 150 г нежирного сыра (твердого или сулугуни), рубленую зелень, соль, перец и тмин — хорошенько перемешайте. Тонкий лаваш разрежьте на полоски размером 10×15 см, выложите на край каждой по столовой ложке начинки и сформируйте треугольники, плотно защипнув края с водой.

Выложите самсу на застеленный пергаментом противень, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом или черным тмином. Запекайте при 200°C 20–25 минут до золотистой корочки. Готово — ароматная, аппетитная самса ждет вас на столе!

Ранее мы делились рецептом бутербродов, которые уделали бутеры с икрой. Волшебная намазка из селедки — всего 4 ингредиента, а все гости захотели рецепт.

Читайте также
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
Общество
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
Простая и вкусная восточная выпечка: готовим узбекскую слоеную самсу
Семья и жизнь
Простая и вкусная восточная выпечка: готовим узбекскую слоеную самсу
Вкусный рулет из лаваша с тягучей сырной начинкой и ароматной зеленью
Семья и жизнь
Вкусный рулет из лаваша с тягучей сырной начинкой и ароматной зеленью
Легкое тесто, сочное мясо — пирог, который любят все
Семья и жизнь
Легкое тесто, сочное мясо — пирог, который любят все
самса
лаваш
фарш
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
Краснодарец планировал поджог на железной дороге
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Россиян избавили от необходимости оформлять визу еще в одну страну
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.