Эти бутерброды уделали бутеры с икрой: волшебная намазка из селедки — всего 4 ингредиента, а все гости захотели рецепт

Эти бутерброды уделали бутеры с икрой: волшебная намазка из селедки — всего 4 ингредиента, а все гости захотели рецепт

Эти бутерброды уделали бутеры с икрой: волшебная намазка из селедки — всего 4 ингредиента, а все гости захотели рецепт. Ищете быструю и бюджетную закуску? Эти бутерброды покорят всех без исключения — их вкус получается настолько гармоничным, что гости обязательно попросят поделиться рецептом! Идеальны для утреннего перекуса или праздничного стола: готовятся за считаные минуты, выглядят аппетитно и радуют насыщенным, но не резким вкусом.

Для начала подготовьте основу: 250 г филе слабосолёной селёдки, 150 г варёной моркови и два плавленых сырка пропустите через мясорубку с крупной решёткой или взбейте блендером. Добавьте 80 г размягчённого сливочного масла и тщательно перемешайте до однородной, кремообразной консистенции. Всыпьте мелко нарезанные укроп и зелёный лук, приправьте чёрным перцем по вкусу. Если нужно, слегка подсолите — но обычно селёдка даёт достаточно соли. Готовую намазку нанесите на подсушенный хлеб или тосты, украсьте веточкой укропа. Получается ярко, ароматно и невероятно вкусно — гости точно оценят!

Ранее мы делились рецептом бутербродов со шпротами, которые улетают наравне с икрой. Секрет в идеальном сочетании этих ингредиентов.