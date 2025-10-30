Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:45

Эти бутерброды уделали бутеры с икрой: волшебная намазка из селедки — всего 4 ингредиента, а все гости захотели рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти бутерброды уделали бутеры с икрой: волшебная намазка из селедки — всего 4 ингредиента, а все гости захотели рецепт. Ищете быструю и бюджетную закуску? Эти бутерброды покорят всех без исключения — их вкус получается настолько гармоничным, что гости обязательно попросят поделиться рецептом! Идеальны для утреннего перекуса или праздничного стола: готовятся за считаные минуты, выглядят аппетитно и радуют насыщенным, но не резким вкусом.

Для начала подготовьте основу: 250 г филе слабосолёной селёдки, 150 г варёной моркови и два плавленых сырка пропустите через мясорубку с крупной решёткой или взбейте блендером. Добавьте 80 г размягчённого сливочного масла и тщательно перемешайте до однородной, кремообразной консистенции. Всыпьте мелко нарезанные укроп и зелёный лук, приправьте чёрным перцем по вкусу. Если нужно, слегка подсолите — но обычно селёдка даёт достаточно соли. Готовую намазку нанесите на подсушенный хлеб или тосты, украсьте веточкой укропа. Получается ярко, ароматно и невероятно вкусно — гости точно оценят!

Ранее мы делились рецептом бутербродов со шпротами, которые улетают наравне с икрой. Секрет в идеальном сочетании этих ингредиентов.

Читайте также
Закуска из свеклы на бутерброды: чесночная вкуснятина, которая обойдется в копейки
Общество
Закуска из свеклы на бутерброды: чесночная вкуснятина, которая обойдется в копейки
Бутерброды с этой намазкой разошлись быстрее, чем с дорогущей красной рыбой: смешиваем яйца с 3 простыми ингредиентами — на все 10 минут
Общество
Бутерброды с этой намазкой разошлись быстрее, чем с дорогущей красной рыбой: смешиваем яйца с 3 простыми ингредиентами — на все 10 минут
Салат из 3 ингредиентов для всех любителей селедки: под шубой, но без свеклы
Общество
Салат из 3 ингредиентов для всех любителей селедки: под шубой, но без свеклы
Салат из советских столовых из 4 ингредиентов: вкуснота с селедкой и свеклой
Общество
Салат из советских столовых из 4 ингредиентов: вкуснота с селедкой и свеклой
Обожаю пироги, которые не надо печь: холодный чизкейк из моркови не только вкусный, но и насыщает витаминами
Общество
Обожаю пироги, которые не надо печь: холодный чизкейк из моркови не только вкусный, но и насыщает витаминами
бутерброды
селедка
морковь
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» никак не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму
«Новатэк» призвал к международной кооперации для освоения Арктики
Москвичей призвали прекратить подкармливать грачей
«Толку не будет»: военэксперт о бесполезности ракеты «Фламинго»
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.