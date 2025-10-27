Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут

Этот сырный суп понравится даже тем, кто обычно не любит супы. Он сочетает кремовую текстуру, насыщенный сырный вкус и легкую пряность чеснока — блюдо, которое согревает и удивляет.

Для приготовления возьмите 300 г твёрдого сыра, 2–3 зубчика чеснока, одну крупную луковицу, 2 моркови, 3 картофелины и 1 литр куриного бульона. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сливочном масле 5 минут, затем добавьте нарезанный картофель и бульон, варите до мягкости картофеля, около 15 минут. Чеснок измельчите и добавьте в суп вместе с натертым сыром (200 г), помешивая до полного растворения.

Совет: для более яркого аромата и мягкой текстуры можно добавить немного сливок (50–100 мл) перед подачей. Подавайте с хрустящими гренками — получится настоящий шедевр.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 220 ккал, время приготовления — 30 минут.

