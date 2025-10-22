Лучшие супы осени: 10 согревающих и полезных рецептов с брокколи

Суп из брокколи — идеальное блюдо для тех, кто хочет согреться и при этом не перегрузить организм. Он легкий, витаминный и очень питательный. А благодаря нежной текстуре и насыщенному вкусу такие супы нравятся и взрослым, и детям. Делимся десятью вариантами — от простых овощных до утонченных сливочных.

Классический крем-суп с брокколи

На 500 г брокколи берем 1 картофелину, 1 морковь, 1 луковицу и 500 мл сливок. Овощи отвариваем до мягкости, взбиваем блендером, вливаем сливки и доводим до кипения. Получается бархатистый и нежный суп с мягким сливочным вкусом — отличное начало обеда или легкий ужин.

Сырный суп с брокколи

В кастрюле обжариваем 1 луковицу, добавляем 1 картофелину, 400 г брокколи и 1,5 л бульона. Когда овощи станут мягкими, кладем 150 г плавленого сыра и размешиваем до однородности. Суп получается густым, ароматным и особенно вкусным с гренками.

Диетический овощной суп

На 1 л воды берем 300 г брокколи, 1 морковь, 1 стебель сельдерея и немного цветной капусты. Варим без обжарки, приправляем зеленью и щепоткой соли. Такой суп легкий, витаминный и идеален для разгрузочных дней.

Суп с брокколи и курицей

Отвариваем 300 г куриного филе, добавляем 1 картофелину, 1 морковь и 400 г брокколи. Варим до готовности, немного перчим и солим. Мясо делает вкус насыщенным, а брокколи добавляет свежесть. Это сытный и при этом полезный обед.

Сливочный суп-пюре с брокколи и шпинатом

В кипящую воду закладываем 400 г брокколи, 1 картофелину, 50 г шпината и 200 мл сливок. Все пробиваем блендером. Яркий зеленый цвет и мягкий вкус делают этот суп любимцем у тех, кто ценит еду «для глаз и пользы».

Постный суп с брокколи и фасолью

В 1,5 л воды кладем 300 г брокколи, 1 морковь, 1 луковицу и 1 стакан вареной фасоли. Добавляем лавровый лист, немного масла и соль. Через 20 минут суп готов — густой, питательный, без капли мяса. Отличный вариант для поста.

Картофельный суп с брокколи и сливочным маслом

Варим 2 картофелины и 400 г брокколи, добавляем 1 ч. л. сливочного масла и немного мускатного ореха. Взбиваем блендером — выходит густое бархатное пюре с тонким ароматом и насыщенным вкусом. Идеально подойдет на ужин в холодный день.

Суп с брокколи и грибами

На 1,5 л воды берем 300 г брокколи и 200 г шампиньонов. Обжариваем грибы с луком, добавляем овощи и варим до готовности. Грибы придают супу насыщенность и аромат, а брокколи — легкость и свежесть. Отличное сочетание вкусов.

Острый азиатский суп с брокколи

В 1 л куриного бульона добавляем 300 г брокколи, 1 морковь, немного имбиря, соевого соуса и каплю кунжутного масла. Варим 10 минут. Получается согревающий суп с ярким вкусом Востока, который бодрит и поднимает настроение.

Брокколи-суп с рисом и яйцом

В 1,5 л воды варим 100 г риса, 300 г брокколи и 1 морковь. В конце вливаем взбитое яйцо, постоянно помешивая. Получается легкий, сытный и ароматный суп, напоминающий домашний вариант китайского.

Совет: брокколи лучше добавлять в суп за 7–10 минут до конца варки, чтобы сохранить хруст и витамины.

Калорийность: от 40 до 120 ккал на 100 г в зависимости от варианта; время приготовления: 25–40 минут.

