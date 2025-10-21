Печеночный салат с морковью по-корейски: сытно, ярко и очень быстро. Вот как приготовить за 20 минут

Мне нравится этот рецепт за его сытность и универсальность — он одинаково хорош и как самостоятельное блюдо на ужин, и как праздничная закуска. В нем идеально сочетаются нежность печени, хруст маринованных овощей и пикантность корейской моркови. А главное — готовится он быстрее, чем многие традиционные салаты, что для меня, как для занятого человека, становится решающим преимуществом.

Готовлю так: 600 г куриной печени промываю, очищаю от пленок и быстро обжариваю с двумя нарезанными луковицами до румяного цвета. Важно не пересушить — достаточно 5–7 минут на сильном огне. Пять яиц заранее отвариваю вкрутую и нарезаю кубиками. Маринованные огурцы шинкую соломкой. Все ингредиенты соединяю в салатнице, добавляю 100 г корейской моркови. Заправляю сметаной или майонезом — кому что нравится. Слегка подсаливаю, перчу и сразу подаю, пока печень еще теплая. Именно в этом сочетании температур и текстур кроется главная магия этого салата!

