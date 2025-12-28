Изысканная закуска из печени трески — готовим беспроигрышную классику за 15 минут к Новому году

Когда до прихода гостей остается час, а на столе должна появиться элегантная закуска, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Все готовится буквально за 15 минут из доступных продуктов, а исчезает с тарелки — мгновенно.

Восемь яиц отвариваю вкрутую в течение 10 минут, остужаю в холодной воде, очищаю и разрезаю каждое вдоль на две половинки. Аккуратно вынимаю желтки и складываю их в миску. Желтки натираю на мелкой терке вместе с плавленым сыром (100 г). Печень трески (100 г) освобождаю от излишков масла и разминаю вилкой. Соединяю желтки с сыром и печенью, добавляю измельченный зубчик чеснока, соль и черный перец по вкусу. Заправляю майонезом (примерно 2–3 ст. л.) и тщательно перемешиваю до однородной кремообразной массы. Получившимся паштетом с помощью чайной ложки наполняю яичные белки, формируя аккуратную горку. Готовую закуску можно украсить зеленью и дать ей немного охладиться в холодильнике перед подачей.

