Омлет со шпинатом: мой главный аргумент в пользу правильного завтрака — едят даже дети, проверено

Мой путь к идеальному омлету начался с череды неудач — то он пригорал, то оставался сырым внутри, то походил на резиновую подошву. Все изменилось, когда я попробовал запекать его в духовке, а не жарить на сковороде. Этот способ стал настоящим откровением: омлет всегда поднимается пышным капризным суфле, сохраняя нежность и сочность. Теперь это мое коронное блюдо для воскресных завтраков, когда хочется порадовать семью чем-то особенным без лишних хлопот.

Готовлю так: разогреваю духовку до 180 градусов и смазываю форму кусочком сливочного масла. Четыре яйца взбиваю венчиком с щепоткой соли, вливаю 100 миллилитров молока и снова хорошо взбиваю. 100 граммов свежего шпината мелко режу, помидор нарезаю кубиками. Овощи выкладываю в форму, заливаю яичной смесью, сверху тру 40 граммов легкого сыра. Ставлю в духовку на 25–30 минут — омлет должен подрумяниться и подняться. Подаю сразу, пока он не опал. С пышным омлетом и чашкой кофе утро начинается совершенно по-другому!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

