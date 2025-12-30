Готовим курицу крем-чиз: филе в соусе из творожного сыра — такое мясо не оставляет равнодушным никого

Это блюдо мастерски соединяет несовместимое: густой, бархатистый соус на основе творожного сыра и пикантные, яркие нотки Азии — глубина соевого соуса, острота шрирачи и сладковатый привкус паприки. Все это создает нежнейшую среду для сочного куриного филе.

400 г филе бедра и 400 г филе грудки нарезаю небольшими кубиками. 1 красную луковицу нарезаю крупно. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжариваю лук и курицу до легкой румяности. Добавляю 50 мл соевого соуса и 8 таблеток сахарозаменителя (или 1–2 ч. л. сахара), прогреваю, помешивая, до растворения. Затем добавляю 80 г творожного сыра (типа «Филадельфия») и активно перемешиваю, пока сыр не растворится и не соединится с соусом. 15 г кукурузного крахмала развожу в 400 мл холодной воды. Вливаю эту смесь в сковороду к курице. Добавляю 5 г копченой паприки, соус шрирача по вкусу (начиная с 1 ч. л.), соль и черный перец. Довожу соус до кипения на среднем огне и, постоянно помешивая, варю 2–3 минуты, пока он не загустеет до состояния нежирных сливок. Подаю горячим с отварным рисом (320 г в сухом виде), поливая курицу обильно соусом.

