Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом

Хочется приготовить что-то одновременно легкое, сытное и невероятно вкусное? Тогда ваш выбор — это аппетитная курица с брокколи в сливочном соусе. Простое в исполнении блюдо станет настоящим спасением после тяжелого дня и украсит ваш семейный ужин.

Для начала соберите ингредиенты на 4 порции: это 500 г филе куриного, 400 г спаржевой капусты (она же брокколи), 200 мл сливок, 1 луковку, пару зубчиков чеснока, 50 г сыра, соль и перец по вашему вкусу, растительное масло и немного муки для загустения.

Разделите зеленый овощ на соцветия и отварите в подсоленной воде примерно 3–5 минут: он должен остаться немного хрустящим.

Нарежьте куриное мясо кубиками, обжарьте его на масле с уже измельченным луком и чесноком до золотистой корочки. Добавьте муку, влейте в смесь сливки и доведите ее до кипения, помешивая. Положите брокколи, сверху посыпьте тертым сыром и еще 5 минут тушите под крышкой на слабом огне. Если соус слишком густой, добавьте в него чуть-чуть воды.

Курица с брокколи в сливочном соусе — отличный выбор для здорового питания. Подавайте это чудесное блюдо сразу же, пока оно горячее, с рисом или пастой. Готовьте с удовольствием!

