«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 16:00

Не любите брокколи? Приготовьте так — в кунжутном соусе по-азиатски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не любите брокколи? Приготовьте так — в кунжутном соусе по-азиатски. Этот рецепт доказывает, что брокколи может быть главным блюдом на вашем столе! Нежные соцветия в кунжутном соусе с нотками чеснока и соевого соуса станут настоящим открытием. Идеально как гарнир или легкий ужин.

Ингредиенты (2 порции)

  • Брокколи — 300 г
  • Соус соевый — 2 ст. л.
  • Паста кунжутная (тахини) — 1 ст. л.
  • Уксус рисовый — 1 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Кунжут — 1 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Масло растительное — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Разберите брокколи на соцветия, отварите 3–4 минуты в подсоленной воде до легкой хрусткости. Обжарьте измельченный чеснок на масле 30 секунд.
  2. Добавьте брокколи, готовьте 2 минуты. Смешайте соевый соус, тахини, уксус и мед. Залейте соусом брокколи, перемешайте, прогрейте 1 минуту. Посыпьте кунжутом. Подавайте сразу.

Ранее мы готовили хрустящую квашеную капусту без разминания руками. Определяем осенний урожай!

брокколи
простой рецепт
соевый соус
салат
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.