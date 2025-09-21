Не любите брокколи? Приготовьте так — в кунжутном соусе по-азиатски. Этот рецепт доказывает, что брокколи может быть главным блюдом на вашем столе! Нежные соцветия в кунжутном соусе с нотками чеснока и соевого соуса станут настоящим открытием. Идеально как гарнир или легкий ужин.

Ингредиенты (2 порции)

Брокколи — 300 г

Соус соевый — 2 ст. л.

Паста кунжутная (тахини) — 1 ст. л.

Уксус рисовый — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Кунжут — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Масло растительное — 1 ч. л.

Приготовление

Разберите брокколи на соцветия, отварите 3–4 минуты в подсоленной воде до легкой хрусткости. Обжарьте измельченный чеснок на масле 30 секунд. Добавьте брокколи, готовьте 2 минуты. Смешайте соевый соус, тахини, уксус и мед. Залейте соусом брокколи, перемешайте, прогрейте 1 минуту. Посыпьте кунжутом. Подавайте сразу.

