Определяем осенний урожай! Хрустящая квашеная капуста без разминания руками

Определяем осенний урожай! Хрустящая квашеная капуста без разминания руками! Этот проверенный годами рецепт гарантирует идеальную квашеную капусту — хрустящую, ароматную и невероятно вкусную! Главный секрет — капуста заквашивается в рассоле, поэтому не требует ручного разминания. Простота приготовления и потрясающий результат!

Ингредиенты (на 3-литровую банку)

  • Капуста белокочанная(поздних сортов) — 2–2,3 кг
  • Морковь — 2 шт. (средние)
  • Лавровый лист — 3–4 шт.
  • Перец черный горошком — 5–7 шт. (по желанию)

Для рассола

  • Вода — 1,5 л
  • Соль — 2 ст. л. (без горки)
  • Сахар — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Капусту очистите от верхних листьев, нашинкуйте средними полосками. Морковь натрите на крупной терке. Смешайте овощи, но не мните. В чистую банку укладывайте слоями: капуста с морковью, лавровый лист и перец. Слегка утрамбуйте.
  2. Для рассола вскипятите воду, растворите соль и сахар. Остудите до комнатной температуры. Залейте капусту рассолом полностью. Накройте марлей или неплотной крышкой. Поставьте в глубокую миску (рассол будет подниматься при брожении). Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, периодически протыкая деревянной палочкой до дна для выхода газов.
  3. Когда брожение завершится (перестанут появляться пузыри), переставьте в холодильник. Через 2–3 дня капуста готова! Подавайте с луком и растительным маслом, используйте для щей, салатов или начинки.

Ранее мы готовили закатку из свеклы на зиму. Одна банка — и на столе ароматный борщ!

