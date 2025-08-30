Определяем осенний урожай! Хрустящая квашеная капуста без разминания руками! Этот проверенный годами рецепт гарантирует идеальную квашеную капусту — хрустящую, ароматную и невероятно вкусную! Главный секрет — капуста заквашивается в рассоле, поэтому не требует ручного разминания. Простота приготовления и потрясающий результат!

Ингредиенты (на 3-литровую банку)

Капуста белокочанная(поздних сортов) — 2–2,3 кг

Морковь — 2 шт. (средние)

Лавровый лист — 3–4 шт.

Перец черный горошком — 5–7 шт. (по желанию)

Для рассола

Вода — 1,5 л

Соль — 2 ст. л. (без горки)

Сахар — 2 ст. л.

Приготовление

Капусту очистите от верхних листьев, нашинкуйте средними полосками. Морковь натрите на крупной терке. Смешайте овощи, но не мните. В чистую банку укладывайте слоями: капуста с морковью, лавровый лист и перец. Слегка утрамбуйте. Для рассола вскипятите воду, растворите соль и сахар. Остудите до комнатной температуры. Залейте капусту рассолом полностью. Накройте марлей или неплотной крышкой. Поставьте в глубокую миску (рассол будет подниматься при брожении). Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, периодически протыкая деревянной палочкой до дна для выхода газов. Когда брожение завершится (перестанут появляться пузыри), переставьте в холодильник. Через 2–3 дня капуста готова! Подавайте с луком и растительным маслом, используйте для щей, салатов или начинки.

Ранее мы готовили закатку из свеклы на зиму. Одна банка — и на столе ароматный борщ!