Одна банка — и на столе ароматный борщ! Закатка из свеклы на зиму! Эта заправка — главный секрет быстрых и невероятно вкусных обедов. Когда за окном метель, а усталость берет верх, она становится настоящим спасением. Борщ, который пахнет летом и дарит настоящее тепло.

Ингредиенты

Свекла — 3 кг

Капуста белокочанная — 3 кг

Лук репчатый — 1 кг

Морковь — 1 кг

Помидоры — 1,5 кг

Соль — 0,5 стакана

Сахар — 0,5 кг

Масло растительное — 300 мл

Уксус 9% — 0,75 стакана

Приготовление

Свеклу и морковь натирают на крупной терке, капусту тонко шинкуют, лук нарезают мелкими кубиками, а помидоры дольками среднего размера. Все подготовленные овощи перекладывают в большой таз или кастрюлю, добавляют соль, сахар и растительное масло, тщательно все перемешивают и оставляют при комнатной температуре ровно на сутки, чтобы овощи пустили сок и промариновались. Спустя указанное время будущую заправку ставят на средний огонь, доводят до кипения и проваривают 20 минут, периодически помешивая. Затем вливают уксус, хорошо перемешивают и кипятят еще 10 минут. Горячую овощную массу сразу же раскладывают по предварительно простерилизованным банкам, герметично закатывают крышками, переворачивают вверх дном и укутывают теплым одеялом до полного остывания. Зимой для приготовления борща достаточно сварить бульон с мясом и картофелем, добавить банку заправки и прокипятить всего 7-10 минут.

