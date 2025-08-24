Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 11:00

Одна банка — и на столе ароматный борщ! Закатка из свеклы на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одна банка — и на столе ароматный борщ! Закатка из свеклы на зиму! Эта заправка — главный секрет быстрых и невероятно вкусных обедов. Когда за окном метель, а усталость берет верх, она становится настоящим спасением. Борщ, который пахнет летом и дарит настоящее тепло.

Ингредиенты

  • Свекла — 3 кг
  • Капуста белокочанная — 3 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Соль — 0,5 стакана
  • Сахар — 0,5 кг
  • Масло растительное — 300 мл
  • Уксус 9% — 0,75 стакана

Приготовление

  1. Свеклу и морковь натирают на крупной терке, капусту тонко шинкуют, лук нарезают мелкими кубиками, а помидоры дольками среднего размера. Все подготовленные овощи перекладывают в большой таз или кастрюлю, добавляют соль, сахар и растительное масло, тщательно все перемешивают и оставляют при комнатной температуре ровно на сутки, чтобы овощи пустили сок и промариновались.
  2. Спустя указанное время будущую заправку ставят на средний огонь, доводят до кипения и проваривают 20 минут, периодически помешивая. Затем вливают уксус, хорошо перемешивают и кипятят еще 10 минут. Горячую овощную массу сразу же раскладывают по предварительно простерилизованным банкам, герметично закатывают крышками, переворачивают вверх дном и укутывают теплым одеялом до полного остывания. Зимой для приготовления борща достаточно сварить бульон с мясом и картофелем, добавить банку заправки и прокипятить всего 7-10 минут.

Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов в маринаде. Простая закатка на зиму!

салаты
простой рецепт
свекла
закатки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шмыгаль раскрыл детали новой договоренности между Украиной и Швецией
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
В России отключат от «Госуслуг» часть сотовых номеров
Спецпоезд бросили на тушение терминала
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.