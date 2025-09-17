Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:30

Салат цезарь без майонеза за 20 минут: легкий и вкусный идеальный ужин

Хотите приготовить легкое блюдо на ужин: простой салат цезарь с курицей, пошаговый рецепт которого подойдет даже новичкам. Этот салат сочетает свежие овощи, нежную курицу и ароматный соус. Он готовится быстро и без лишних хлопот.

Сначала подготовьте ингредиенты: 200 г куриного филе, салат романо (1 кочан), 50 г пармезана, 2 яйца, 100 г сухариков, чеснок (2 зубчика), оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

Шаг 1: нарежьте курицу полосками, посолите, поперчите и обжарьте на сковороде с маслом 5–7 минут до золотистой корочки. Дайте остыть.

Шаг 2: сварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте дольками. Натрите пармезан на терке.

Шаг 3: приготовьте соус: измельчите чеснок, смешайте с 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, солью и перцем. Взбейте до однородности.

Шаг 4: порвите салат руками в миску, добавьте курицу, яйца, сухарики и сыр. Полейте соусом и аккуратно перемешайте.

Готово! Этот салат цезарь с курицей, пошаговый рецепт которого подойдёт даже тем, кто редко готовит, станет вашим любимым вариантом быстрого и стильного блюда. Главное — свежие ингредиенты и немного внимания деталям.

Ранее мы делились с вами рецептом салата из сезонных овощей, хранящийся в банке. Приятного аппетита!

Валентина Еремеева
